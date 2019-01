Sea Watch | Salvini | ' I parlamentari a bordo non rispettano leggi'

Matteo Salvini vuole trascinare Sea Watch in tribunale. Blitz di tre politici a bordo : Matteo Salvini è pronto a trascinare la Ong Sea Watch in tribunale. Casus belli, la vicenda della nave ferma a un miglio da Siracusa, con a bordo 47 migranti salvati oltre una settimana fa al largo della Libia."Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della Ong "Sea Watch 3" abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare ...

Sea Watch - deputati e sindaco di Siracusa sulla nave in barba ai divieti : "Siamo a bordo - la Capitaneria è arrivata tardi" : Una delegazione composta dai deputati Stefania Prestigiacomo (FI), Nicola Fratoianni (Si), Riccardo Magi (+Europa), dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, da due avvocati, un medico un membro dello staff di Mediterranea e dalla portavoce di Sea Watch Italia, è salita a bordo della Sea Watch 3 questa mattina, eludendo il divieto che impediva fino ad ora ai parlamentari di effettuare una ispezione.

Tre parlamentari italiani sono saliti a bordo della Sea Watch 3 - nonostante il divieto imposto dalle autorità : Domenica mattina tre parlamentari italiani sono saliti a bordo della nave Sea Watch 3, della ong tedesca Sea Watch, per verificare le condizioni dei 47 migranti soccorsi sabato della scorsa settimana di fronte alle coste libiche

