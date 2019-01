Sea Watch | Salvini | I parlamentari a bordo non rispettano leggi

Salvini pensa ad indagare l'equipaggio della Sea Watch : E' ancora scontro sulla Sea Watch: Matteo Salvini non cambia idea. Ribadisce che "i porti sono chiusi" e aggiunge: "Stiamo valutando nelle prossime ore il fatto che si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina persone che aiutano nei fatti gli scafisti". Gli appelli per i migranti che sono sulla nave, a poca distanza dalle coste siracusane, intanto, si ...

Migranti : Salvini - quelli della Sea Watch in Italia dopo i ricollocamenti : I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia "dopo che dall'Italia saranno partiti i Migranti che devono essere ricollocati in Europa". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a un gazebo della Lega a Milano. Sempre in tema di Migranti, ha aggiunto, sui rimpatri "già siamo aumentati rispetto all'anno scorso; sia i rimpatri forzati, che quelli volontari ...

