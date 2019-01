Sea Watch | saliti a bordo tre parlamentari e sindaco di Siracusa

Blitz di parlamentari e sindaco sulla Sea Watch. Prestigiacomo (Fi) : negati accertamenti medici : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea...

Sea Watch - Berlusconi : Io li farei senza dubbio sbarcare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - Fratoianni - SI-Leu - : Siamo a bordo nonostante divieti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - deputati a bordo : il "blitz" a largo di Siracusa : Il caso Sea Watch non accenna a chiudersi. La nave è ancora ancorata a largo di Siracusa. A bordo ci sono 47 migranti. Come è noto la ong tedesca ha chiesto di far sbarcare i migranti ma dal Viminale è arrivato un secco "no". Il ministro degli Interni ha ribadito che i porti italiani restano chiusi e che nessuno metterà piede sul nostro territorio nazionale. Salvini ha poi rifiutato l'offerta di ospitalità per i minori da parte della Cei e così ...

I 47 migranti della Sea Watch attendono l'ok per sbarcare. Blitz di tre politici : sono a bordo della nave : Beffata la Capitaneria di porto: alcuni parlamentari sono riusciti a salire a bordo della Sea Watch. sono Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania ...

Blitz su Sea Watch da politici - sindaco : 10.25 Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia,sono a bordo della Sea Watch."Nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali",così Fratoianni. "Abbiamo fatto un Blitz -ha aggiuntoutilizzando un gommone.Con noi ci sono anche un avvocato e ...

Sea Watch - blitz di 3 deputati e sindaco di Siracusa : sono a bordo della nave. “Fate scendere i migranti - non è uno show” : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. “Abbiamo fatto un blitz – annuncia Fratoianni telefonicamente – utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo”. Alla guida del gommone c’era proprio la ...

Sea Watch - blitz a sorpresa : salgono a bordo politici e sindaco di Siracusa. Prestigiacomo (Fi) : negati accertamenti medici : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea...

Sea Watch - blitz di tre parlamentari "Qui per verifiche - sbarcate tutti" : Il nono giorno in mare della Sea Watch si apre con l'inattesa visita dei tre parlamentari da due giorni a Siracusa. Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo sono a bordo della nave umanitaria per verificare le condizioni dei 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo nove giorni fa. Segui su affaritaliani.it

Migranti - blitz di politici e sindaco di Siracusa sulla Sea Watch - : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo, Fi, e Riccardo Magi, +Europa,, insieme al primo cittadino della città siciliana, sono a bordo ...

Sea Watch : blitz parlamentare a bordo : "Fare sbarcare tutti subito!" : Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo hanno aggirato il veto di Salvini. Con un gommone a noleggio sono riusciti a salire sulla nave al largo di Siracusa per verificare le condizioni dei 47 in mare da 9 giorni

Blitz di tre parlamentari sulla Sea-Watch : «Siamo qui per verifiche - sbarchino tutti» : «Siamo a bordo della nave Sea-Watch 3, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali»

Migranti - blitz di politici e sindaco di Siracusa sulla Sea Watch : Migranti, blitz di politici e sindaco di Siracusa sulla Sea Watch Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), insieme al primo cittadino della città siciliana, sono a bordo della nave della ong che ospita 47 persone soccorse 9 giorni ...

Tre parlamentari sulla Sea-Watch 3. Fratoianni - Si - : «Qui per verifiche» : Tre parlamentari a bordo della Sea-Watch 3 per verificare la situazione sanitarie legale. Ad annunciarlo è stato Nicola Fratoianni via Facebook, segretario nazionale di Sinistra italiana: «Insieme ai ...