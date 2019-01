Sea Watch | Magi | Violazione di legge? Solo esercizio di prerogative

Parlamentari su Sea Watch - cosa dice la legge : "Sembra che noi navighiamo in un mondo senza norme, sia internazionali sia dell'Unione europea - dice ancora all'AdnKronos -. Le norme internazionali non hanno più valore se chi deve rispettarle non ...

Fratoianni da Sea Watch : sembra zona guerra ma qui guerra non c'è : Roma, 27 gen., askanews, - 'Siamo saliti a bordo per chiedere con forza che i 47 ostaggi possano finalmente sbarcare. Sono persone che hanno vissuto un trauma terribile, hanno le cicatrici delle ...

Mara Carfagna : "Deputati sulla Sea Watch? Non è illegittimo ciò che non piace al governo" : Questa mattina a bordo della Sea Watch è salito un gruppo di parlamentari che ha voluto verificare le condizioni dei 47 migranti. Ad annunciarlo è stato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave Sea Watch, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che ...

Fratoianni dalla Sea-Watch : 'Sembra una zona di guerra - ma qui guerra non c'è' : 'Sembra una zona di guerra, ma qui la guerra non c'è. C'è la pace, ci sono persone che hanno sofferto e che ora meritano di essere accolte in un porto sicuro'. Parla così Nicola Fratoianni di LeU ...

Le battaglie di Stefania Prestigiacomo - dalle quote rosa a Sea Watch 3 : Le battaglie della pasionaria azzurra, in Parlamento da 7 legislature: dalle quote rosa alla fecondazione assistita, passando per le unioni civili e oggi lo sbarco dei migranti

Blitz di tre parlamentari sulla Sea-Watch : «Ora sbarchino tutti» Video | Diretta tv : «Siamo a bordo della nave Sea-Watch 3, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali». Salvini: «Mi dispiace per loro». Berlusconi: «I migranti li farei sbarcare»

Sindaco Siracusa : "Sulla Sea Watch per solidarietà" : "Ci tengo a sottolineare che non abbiamo fatto nessun blitz , non abbiamo forzato nessun blocco. Sono qui sulla nave Sea Watch per portare la solidarietà della mia comunità ai naufraghi che si trovano ...

Blitz di tre deputati - Fratoianni - Magi e Prestigiacomo a bordo della Sea Watch : Fateli sbarcare'. Salvini : 'Ong mettono a rischio le vite' : Beffata la Capitaneria di porto: tre parlamentari sono riusciti a salire a bordo della Sea Watch. Sono Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania ...

Blitz di tre deputati - Fratoianni - Magi e Prestigiacomo a bordo della Sea Watch. : Beffata la Capitaneria di porto: tre parlamentari sono riusciti a salire a bordo della Sea Watch. Sono Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania ...

Sea Watch : i parlamentari a bordo : "Sbarcarli subito - hanno subìto torture in Libia". Salvini : "Ci sono prove - ong mette a rischio vite" : Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo hanno aggirato il veto di Salvini. Che accusa: "Le associazioni umanitarie commettono crimini per fare battaglia politica". I deputati con un gommone a noleggio sono riusciti a salire sulla nave al largo di Siracusa per...

Tre parlamentari "irrompono" sulla Sea Watch | Berlusconi : farei sbarcare i migranti : L'annuncio del deputato Fratoianni (SI-Leu). Con lui anche il sindaco della città sicialiana Francesco Italia e i parlamentari Magi di +Europa e Prestigiacomo (Forza Italia)

Il racconto dalla Sea Watch 3 : “Circondati da navi militari - sembra una zona di guerra” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è uno dei tre parlamentari saliti a bordo della Sea Watch 3, la nave battente bandiera olandese che è nei pressi della costa italiana ma non riceve l'autorizzazione a procedere allo sbarco dei 47 migranti salvati nel Mediterraneo: "Ci sono motovedette e navi militari, ma qui la guerra non c'è, c'è solo chi cerca un futuro".Continua a leggere

Sea Watch - il più piccolo dei miganti ha 14 anni : le storie dei 17 minori a bordo : Il più piccolo, M.T.D. viene dal Senegal e ha appena quattordici anni. Ne compirà quindici ad agosto. Poi ci sono M.B., B. B. e gli altri minori non accompagnati che da una settimana si trovano sulla ...

"Come in zona di guerra" - il racconto dalla Sea Watch : "Siamo circondati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, sembra di essere in zona di guerra ma non siamo in guerra: c'è solo la pace di chi ha salvato vite umane". Nicola Fratoianni , ...