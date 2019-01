Sea Watch | in Olanda c’è chi vuole solo i ‘veri rifugiati’ E il motivo è semplice

Sea Watch - Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia : 'Ormai state coi comunisti' : Blitz a bordo della Ong Sea Watch , ormeggiata al largo di Siracusa. A salire sulla nave tre parlamentari: Fratoianni di Leu, Magi di +Europa ma soprattutto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. I ...

Sea Watch - i migranti sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

"C'è una legge morale che viene prima di questa politica". Intervista al sindaco di Siracusa - Francesco Italia - dopo il blitz sulla Sea Watch : "Il comandante ha fatto richiesta di scarpe, viveri e altri generi necessari e noi siamo pronti a fornirli. Aspettiamo il via libera della Capitaneria di porto". Francesco Italia è ancora a bordo della "SeaWatch3". Il sindaco di Siracusa è salito sull'imbarcazione ferma a un miglio dalla costa stamattina insieme ai tre parlamentari Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Stefania Prestogiacomo, a due avvocati, a un medico, a un membro ...

