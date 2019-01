Sea Watch | il più piccolo dei miganti ha 14 anni | le storie dei 17 minori a bordo

Il racconto dalla Sea Watch 3 : “Circondati da navi militari - sembra una zona di guerra” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è uno dei tre parlamentari saliti a bordo della Sea Watch 3, la nave battente bandiera olandese che è nei pressi della costa italiana ma non riceve l'autorizzazione a procedere allo sbarco dei 47 migranti salvati nel Mediterraneo: "Ci sono motovedette e navi militari, ma qui la guerra non c'è, c'è solo chi cerca un futuro".Continua a leggere

Palermo, 27 gen., AdnKronos, - Il più piccolo, M. T. D., viene dal Senegal e ha appena quattordici anni. Ne compirà quindici ad agosto. Poi ci sono M.B., B. B. e gli altri minori non accompagnati che

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - Il più piccolo, M. T. D., viene dal Senegal e ha appena quattordici anni. Ne compirà quindici ad agosto. Poi ci sono M.B., B. B. e gli altri minori non accompagnati che da una settimana si trovano sulla nave Sea Watch 3, al largo di Siracusa, in attesa di conoscere i l

Sea Watch - rischio di incriminazione per il comandante : non avrebbe obbedito agli ordini : Il caso Sea Watch, l'imbarcazione di proprietà di un'Ong tedesca che dopo aver soccorso 47 migranti in difficoltà nelle acque della Libia si trova adesso alla fonda ad un miglio da Siracusa senza un porto dove sbarcare, rischia di complicarsi ancora di più. E' di stamattina la notizia che il comandante dell'imbarcazione rischia una pesante incriminazione. Tutto nascerebbe dalle avverse condizioni meteo incontrate dall'imbarcazione nelle ore ...

Sea Watch - Fratoianni (SI) dalla nave : “Siamo circondati - come fossimo in guerra. Fate scendere queste 47 persone” : La delegazione composta dai deputati Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e dal sindaco di Siracusa Francesco Italia è a bordo della nave Sea Watch 3, in rada davanti alla città siciliana. Il deputato di Sinistra Italiana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una diretta dalla nave dell’Ong: “Qui nonostante i divieti. Chiediamo con forza che i 47 ostaggi possano sbarcare. Persone che hanno vissuto traumi ...

