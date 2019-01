Sea Watch | il blitz dei parlamentari

Sea Watch : blitz parlamentare a bordo : "Fare sbarcare tutti subito!". Salvini : "Ci sono prove - ong mette a rischio vite" : Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo hanno aggirato il veto di Salvini . Che accusa: "Le associazioni umanitarie commettono crimini per fare battaglia politica". I deputati con un gommone a noleggio sono riusciti a salire sulla nave al largo di Siracusa per...

