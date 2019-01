Sea Watch | i tre parlamentari tornano a terra

Migranti : deputati su Sea Watch - 'Umanità viene prima - fateli sbarcare' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "L'Umanità viene prima, adesso fateli sbarcare. Non si può rimanere insensibili". E' l'appello lanciato dai tre parlamentari appena scesi dalla nave Sea watch dove hanno trascorso diverse ore a parlare con i 47 profughi, ytra cui 13 minori non accompagnati. I tre parla

Migranti : Benigni - Fi - - 'Prestigiacomo su Sea Watch non mi rappresenta' : Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica di Forza Italia". Così dichiara il deputato di Forza Italia, Stefano Benigni. "Ci sono tante famiglie italiane che vivono ...

Salvini : «Sea Watch ha messo a rischio la vita dei migranti». Ecco le prove del ministro : La Sea Watch 3, con a bordo i 47 migranti salvati a bordo della Libia, all'arrivo della forte tempesta che si è abbattuta sul Mediterraneo centrale il 19 gennaio scorso, ha scelto di far rotta sull'...

Fratoianni dalla Sea-Watch : "Sembra una zona di guerra - ma qui guerra non c'è" : 'Sembra una zona di guerra, ma qui la guerra non c'è. C'è la pace, ci sono persone che hanno sofferto e che ora meritano di essere accolte in un porto sicuro'. Parla così Nicola Fratoianni di LeU ...

Prestigiacomo sulla Sea Watch 3 - imbarazzo in Forza Italia : "Berlusconi non sapeva" : In Forza Italia si apre il caso Prestigiacomo dopo che la deputata azzurra, classe 1966, questa mattina ha preso parte al blitz 'bipartisan' a bordo della Sea Watch 3 . A sorpresa c'era anche lei, ...

Blitz di parlamentari e sindaco sulla Sea Watch. Prestigiacomo (Fi) : negati accertamenti medici : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea...

Sea Watch - il blitz della Prestigiacomo : da ministro dura su sbarchi incontrollati - ma a favore di voto e diritti degli immigrati : Ha difeso la legge Bossi-Fini, si è sempre detta a favore del reato di immigrazione clandestina, è stata nel governo Berlusconi condannato nel 2012 per i respingimenti in Libia effettuati nel 2009. Ma da ministro ha istituito Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha sempre auspicato che il tema venisse affrontato a livello comunitario dall’Ue, ha firmato la legge contro la tratta degli esseri umani, ”la parte più atroce e ...

Parlamentari lasciano Sea Watch - il saluto dei migranti : La delegazione composta da Parlamentari, una mediatrice culturale, un avvocato e una psichiatra, ha lasciato nel primo pomeriggio la nave Sea Watch per raggiungere nuovamente la terraferma. I 47 ...

**Migranti : parlamentari e delegazioni lasciano nave Sea watch** : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - La delegazione composta da parlamentari, una mediatrice culturale, un avvocato e una psichiatra, ha lasciato pochi minuti fa la nave Sea watch per raggiungere nuovamente la terraferma. I 47 migranti che rimangono a bordo della nave, tra cui tredici minori non accompagn

Tre parlamentari sulla Sea Watch : abbiamo visto le cicatrici su quei corpi : sulla nave Ong Fratoianni (SI-Leu), Magi di +Europa e Prestigiacomo (Forza Italia). Con loro anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia

Sea Watch - a bordo tre parlamentari : «Fate sbarcare tutti» | : Sulla nave Fratoianni, Prestigiacomo e Magi con il sindaco di Siracusa. Il commento di Salvini: «Mi spiace che quei politici violino le leggi»

Sea Watch - in Olanda c’è chi vuole solo i ‘veri rifugiati’. E il motivo è semplice : Mark Harbers, sottosegretario olandese all’immigrazione in quota Vvd – il partito liberale di Mark Rutte – ha approfittato subito dell’assist offerto dal governo italiano con la (ennesima) vicenda Sea Watch: l’Olanda non accetterà richiedenti asilo senza chance di ottenere lo status (kanslose, in olandese) ma solo i “veri rifugiati”. Per capire le mosse del governo olandese è fondamentale conoscere un po’ la situazione nei ...

Sea Watch - Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia : 'Ormai state coi comunisti' : Blitz a bordo della Ong Sea Watch , ormeggiata al largo di Siracusa. A salire sulla nave tre parlamentari: Fratoianni di Leu, Magi di +Europa ma soprattutto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. I ...