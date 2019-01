Sea Watch | deputati a bordo | il blitz a largo di Siracusa

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il caso Seanon accenna a chiudersi. La nave è ancora ancorata adi. Aci sono 47 migranti. Come è noto la ong tedesca ha chiesto di far sbarcare i migranti ma dal Viminale è arrivato un secco "no". Il ministro degli Interni ha ribadito che i porti italiani restano chiusi e che nessuno metterà piede sul nostro territorio nazionale. Salvini ha poi rifiutato l'offerta di ospitalità per i minori da parte della Cei e così ha proseguito sulla sua linea che prevede uno stop agli sbarchi da navi delle ong. Linea questa condivisa anche dal ministro Toninelli che ieri ha puntato il dito contro la Seaaffermando che ha violato le leggi del mare ignorando i porti tunisini più vicini all'imbracazione prima della virata verso l'Italia. Ma questa mattina adella nave è salito un gruppo di parlamentari che ha voluto verificare le condizioni dei migranti a. ...