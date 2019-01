Sea Watch | blitz di tre parlamentari | Fateli sbarcare

La Sea Watch ora alza i toni : "Migranti ostaggi del governo" : Il caso della Sea Watch continua ad agitare la politica e il governo. I 47 migranti a bordo della nave ancorata a largo di Siracusa restano per il momento a poche miglia dal porto siciliano nell'attesa che l'Europa batta un colpo per sbloccare questo ennesimo caso che coinvolge una nave umanitaria. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini non fa passi indietro e tira dritto sulla linea dei porti chiusi. Il Viminale inoltre ha messo nel mirino ...

Migranti : deputati su Sea Watch - 'Umanità viene prima - fateli sbarcare' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "L'Umanità viene prima, adesso fateli sbarcare. Non si può rimanere insensibili". E' l'appello lanciato dai tre parlamentari appena scesi dalla nave Sea watch dove hanno trascorso diverse ore a parlare con i 47 profughi, ytra cui 13 minori non accompagnati. I tre parla

Migranti : Benigni - Fi - - 'Prestigiacomo su Sea Watch non mi rappresenta' : Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica di Forza Italia". Così dichiara il deputato di Forza Italia, Stefano Benigni. "Ci sono tante famiglie italiane che vivono ...

Salvini : «Sea Watch ha messo a rischio la vita dei migranti». Ecco le prove del ministro : La Sea Watch 3, con a bordo i 47 migranti salvati a bordo della Libia, all'arrivo della forte tempesta che si è abbattuta sul Mediterraneo centrale il 19 gennaio scorso, ha scelto di far rotta sull'...

Sea Watch - i tre parlamentari tornano a terra : La delegazione composta da tre parlamentari Stefania Prestigiacomo, Fi,, Riccardo Magi, +Europa, e Nicola Fratoianni, Si, ha lasciato la nave Sea Watch. 'L'umanità viene prima, adesso fateli sbarcare. ...

Fratoianni dalla Sea-Watch : "Sembra una zona di guerra - ma qui guerra non c'è" : 'Sembra una zona di guerra, ma qui la guerra non c'è. C'è la pace, ci sono persone che hanno sofferto e che ora meritano di essere accolte in un porto sicuro'. Parla così Nicola Fratoianni di LeU ...

Prestigiacomo sulla Sea Watch 3 - imbarazzo in Forza Italia : "Berlusconi non sapeva" : In Forza Italia si apre il caso Prestigiacomo dopo che la deputata azzurra, classe 1966, questa mattina ha preso parte al blitz 'bipartisan' a bordo della Sea Watch 3 . A sorpresa c'era anche lei, ...

Blitz di parlamentari e sindaco sulla Sea Watch. Prestigiacomo (Fi) : negati accertamenti medici : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea...

Sea Watch - il blitz della Prestigiacomo : da ministro dura su sbarchi incontrollati - ma a favore di voto e diritti degli immigrati : Ha difeso la legge Bossi-Fini, si è sempre detta a favore del reato di immigrazione clandestina, è stata nel governo Berlusconi condannato nel 2012 per i respingimenti in Libia effettuati nel 2009. Ma da ministro ha istituito Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha sempre auspicato che il tema venisse affrontato a livello comunitario dall’Ue, ha firmato la legge contro la tratta degli esseri umani, ”la parte più atroce e ...

Parlamentari lasciano Sea Watch - il saluto dei migranti : La delegazione composta da Parlamentari, una mediatrice culturale, un avvocato e una psichiatra, ha lasciato nel primo pomeriggio la nave Sea Watch per raggiungere nuovamente la terraferma. I 47 ...

La delegazione composta da parlamentari, una mediatrice culturale, un avvocato e una psichiatra, ha lasciato pochi minuti fa la nave Sea watch per raggiungere nuovamente la terraferma. I 47 migranti che rimangono a bordo della nave, tra cui tredici minori non accompagn

Tre parlamentari sulla Sea Watch : abbiamo visto le cicatrici su quei corpi : sulla nave Ong Fratoianni (SI-Leu), Magi di +Europa e Prestigiacomo (Forza Italia). Con loro anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia

Sea Watch - a bordo tre parlamentari : «Fate sbarcare tutti» | : Sulla nave Fratoianni, Prestigiacomo e Magi con il sindaco di Siracusa. Il commento di Salvini: «Mi spiace che quei politici violino le leggi»