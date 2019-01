Sea Watch | anche il Pd farà la staffetta sulla nave | “Ci saremo finché non sbarcheranno

Per i naufraghi della Sea-Watch non serve la politica - basta l'umanità : ... invocando divieti inesistenti persino per i tre parlamentari e soprattutto mostrando a tutto il mondo l'immagine di un Paese che non ha nessuna pietà, nemmeno di fronte alla vita umana, ci sono 13 ...

Sea Watch - anche il Pd partecipa a staffetta sulla nave : “Ci saremo finché non sbarcheranno tutti” : Dopo Nicola Fratoianni (Si), Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), anche il Pd ha annunciato che parteciperà alla staffetta democratica: "saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia". Maurizio Martina è in viaggio verso Siracusa, dove la nave Sea Watch 3 attende il permesso per l'attracco.Continua a leggere

Sea Watch - Salvini : Porti sono e rimangono chiusi - mi arrestino pure

Sea Watch - Di Battista : Migranti sbarchino - poi vadano in Olanda

Sea Watch - gruppo di parlamentari è salito a bordo : Sea Watch 3 con migranti al porto di Siracusa, gruppo di parlamentari è salito a bordo stamani. Dopo il tentativo di ieri bloccato dalle autorità

Sea Watch - il blitz dei parlamentari a bordo e i segni di tortura sui migranti. FOTO : Sea Watch, il blitz dei parlamentari a bordo e i segni di tortura sui migranti. FOTO Una delegazione con Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Riccardi Magi di +Europa, è salita per qualche ora a bordo della nave con a bordo 47 persone. La ong: "Ostaggio del governo e della sua barbara ...

Sea Watch - Di Battista : “Migranti sbarchino - poi in Olanda in aereo. Senza incidente diplomatico Ue se ne frega” : “Per me dovrebbero sbarcare, tanto prima o poi sbarcheranno. Poi dovrebbero essere accuditi, e fatti partire con un aereo di linea verso Amsterdam. Fino a che non ci sarà un incidente diplomatico l’Ue, che se ne frega dell’Italia, non si assumerà le proprie responsabilità”. Lo afferma Alessandro Di Battista a “Domenica Live”, su Canale 5, intervenendo sulla questione dei 47 migranti sulla Sea Watch. L'articolo Sea Watch, ...

Migranti - Delrio : al via staffetta - a bordo Seawatch fino a sbarco : Roma, 27 gen., askanews, - 'Salvini cinico e senza pietà cerca consenso sulla pelle delle persone. Domani presenteremo proposta per istituire una commissione d'inchiesta sulle stragi di Migranti nel ...

"Sbarchino dalla Sea Watch - poi in aereo in Olanda". Alessandro Di Battista a Domenica Live : Alessandro Di Battista fa il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso, acclamato dal pubblico di Domenica Live, su Canale 5. L'ex deputato dei 5 stelle siede sulla poltrona bianca, davanti alla presentatrice, che subito gli domanda cosa pensa della situazione dei migranti sulla Sea Watch. "Per me dovrebbero sbarcare. Ci vuole molto coraggio, ma secondo me devono essere accuditi e, nel massimo della dignità possibile, fatti partire con un ...

Psichiatra su Sea Watch : contesto penoso : 18.36 "In Libia hanno subito torture, vessazioni e ricatti, c'è una persona che ha perso un occhio, gente con tagli e con le dita ammaccate dai colpi subiti. La situazione psicologica di tutti è molto precaria". Così lo Psichiatra Gaetano Sgarlata,di ritorno dalla Sea Watch sulla quale era salito in mattinata insieme con tre parlamentari. E il Garante per l'infanzia Filomena Albano ribadisce:"I minorenni a bordo vanno fatti sbarcare ...

Sea Watch - ecco i minori a bordo : il più piccolo ha 14 anni - poi 16enni e 17enni Psichiatra : “Loro situazione è devastante” : Quattro di loro, tra cui il più giovane Mamadou – 14 anni, ne compirà 15 ad agosto – vengono dal Senegal, otto dalla Guinea Bissau, uno dal Sudan. Storie diverse con un unico denominatore: sono tutti soli. Sono i 13 minori a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca ferma davanti a Siracusa cui il governo italiano non permette lo sbarco. Il 25 gennaio la Procura dei minori di Catania aveva chiesto al governo di far sbarcare i ...

I naufraghi della Sea Watch - i terremotati italiani e chi mi insulta sui social : I cloni replicanti di Salvini e soci utilizzano il disastro del terremoto, sulle mie pagine social, per mettermi in maniera strumentale in contrapposizione con altri drammi umani, come quelli di chi rischia di morire in mare. Ma vorrei dire a questi cari amici due cose chiare: innanzitutto che il sottoscritto e il suo partito non erano al governo e hanno denunciato ritardi e omissioni. In secondo luogo, che i loro amici attualmente al governo ...

Sea Watch - anche l'ex M5S De Falco al porto di Siracusa : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Mi sentivo in dovere di essere qui...". Sono state le prima parole del senatore Gregorio De Falco, l'ex M5S espulso a fine dicembre del Movimento, arrivato per seguire da vicino al vicenda della Sea Watch al porto di Siracusa, dove si è radunata un piccola folla per c

