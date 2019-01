Sea Watch | a bordo tre parlamentari

Sea Watch 3 - continua lo stallo : 3 parlamentari italiani a bordo - Salvini non cambia idea : Tre parlamentari italiani, Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, sono riusciti a salire a bordo della nave Sea Watch 3, da giorni al largo di Siracusa in attesa che il governo italiano autorizzi lo sbarco dei 47 migranti salvati in mare aperto. Il Governo però non cambia idea e non autorizzerà lo sbarco dei naufraghi.continua a leggere

Sea Watch - Berlusconi : Io li farei senza dubbio sbarcare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - Fratoianni - SI-Leu - : Siamo a bordo nonostante divieti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Blitz su Sea Watch da politici - sindaco : 10.25 Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia,sono a bordo della Sea Watch."Nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali",così Fratoianni. "Abbiamo fatto un Blitz -ha aggiuntoutilizzando un gommone.Con noi ci sono anche un avvocato e ...

Sea Watch - blitz di 3 deputati e sindaco di Siracusa : sono a bordo della nave. “Fate scendere i migranti - non è uno show” : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. “Abbiamo fatto un blitz – annuncia Fratoianni telefonicamente – utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo”. Alla guida del gommone c’era proprio la ...

