Sea Watch 3 | Matteo Salvini | “Parlamentari a bordo hanno violato le norme igieniche”

Tre parlamentari a bordo della Sea Watch : i migranti sono in condizioni disperate : E' di oggi la notizia che una delegazione di tre politici italiani è salita a bordo della Sea Watch, la nave con 47 migranti a bordo ferma davanti al porto di Siracusa, per verificare le reali condizioni di salute delle persone presenti sull'imbarcazione e per capire se sia necessario o meno farli sbarcare. Il riscontro politico è stato duro e i vari politici si sono schierati, ancora una volta, pro e contro la chiusura dei porti voluta da ...

Di Maio : «Governo al lavoro per far sequestrare la Sea Watch. Migranti in Olanda» : Il vicepremier: «L’Italia è diventata il palcoscenico dell’immigrazione: quando si dice c’è un’imbarcazione al largo, aumentano le donazioni a quella barca»

Prestigiacomo : «I migranti nella Sea Watch stremati e con un solo bagno Non si può essere indifferenti» : Invece quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è derubricata ad accusa politica. «Non abbiamo violato nulla. Al punto che, alla fine, hanno inviato a bordo la dottoressa Di Giacomo ...

Sea Watch - Di Maio : lavoriamo a sequestro nave - migranti in Olanda. Tre parlamentari a bordo : 'Sbarcarli tutti - sono stati torturati' : Il blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una ...

Sea Watch - Salvini smaschera l'equipaggio della nave Ong : "Ma quale freddo - come stanno davvero" : Matteo Salvini ha diffuso un video che mostra gli immigrati a bordo della Sea Watch 3 che salutano la telecamera e stanno seduti sul ponte della nave. Immagini in netto contrasto con quanto raccontato finora dagli operatori della Ong, e come lo stesso Salvini ricorda: "I tigì e la sinistra ci raccon

Sea Watch - Prestigiacomo guida il blitz sul gommone - rivolta in Forza Italia. Boschi : insulti ignobili : Insomma si declassa e si tenta di sminuire l'iniziativa politica a un colpo di testa di una donna siciliana.

Salvini : "Abbiamo elementi concreti contro la Sea Watch" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è nuovamente intervenuto sul caso della Sea Watch che è ancora nei pressi di Siracusa con a bordo 47 migranti salvati nove giorni fa. Tramite i suoi account social, il vicepremier ha detto dia vere prove concrete contro l'equipaggio della nave della ONG tedesca e ha scritto:"Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l’equipaggio ...

Sea Watch : Magi - Prestigiacomo e Fratoianni a bordo. Beffata la Capitaneria di porto : ...

Sea Watch - Di Maio : Al lavoro per sequestro - migranti vadano in Olanda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - Di Maio : «Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda» : «Siamo a bordo della nave Sea Watch 3, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali». In serata annuncia la sua partenza per Siracusa anche Maurizio Martina. Salvini: «Mi dispiace per loro». Berlusconi: «I migranti li farei sbarcare»

Il Giorno della Memoria di Che Tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto : La Giornata della Memoria 2019 di Che Tempo Che Fa unisce i fili del passato e del presente, con le storie conTemporanee della Sea Watch e dei CARA sgombrati e il ricordo delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ai campi di concentramento e sterminio.prosegui la letturaIl Giorno della Memoria di Che Tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2019 21:21.

Blitz di tre parlamentari e un sindaco a bordo della Sea Watch : 'Situazione difficile - facciamoli sbarcare' : Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo'. Mentre la delegazione era a bordo, una motovedetta ...

Tre parlamentari sulla Sea Watch | Di Maio : sequestriamo la nave e li mandiamo in Olanda | Lite FI-Lega : sulla nave Ong Fratoianni (SI-Leu), Magi di +Europa e Prestigiacomo (Forza Italia). Con loro anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia. Mons. Ravasi a Stanze Vaticane: "Noi li accoglieremmo ma non c'è la possibilità di farlo"

Di Maio : “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” : «Siamo impegnati su due cose: nel produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione e nel far arrivare in Olanda queste 47 persone. Le prossime saranno ore decisive». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite questa sera di La7. «Il governo olandese è ambiguo - aggiunge -, se Sea Watch non batte la loro bandiera vorrà dire che è una ...