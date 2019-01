Sea Watch 3 | il comandante verso l' incriminazione | la folle virata | il fascicolo in

Salvini pensa ad indagare l'equipaggio della Sea Watch : E' ancora scontro sulla Sea Watch: Matteo Salvini non cambia idea. Ribadisce che 'i porti sono chiusi' e aggiunge: 'Stiamo valutando nelle prossime ore il fatto che si possa salire a bordo per ...

Salvini pensa ad indagare l'equipaggio della Sea Watch : E' ancora scontro sulla Sea Watch: Matteo Salvini non cambia idea. Ribadisce che "i porti sono chiusi" e aggiunge: "Stiamo valutando nelle prossime ore il fatto che si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina persone che aiutano nei fatti gli scafisti". Gli appelli per i migranti che sono sulla nave, a poca distanza dalle coste siracusane, intanto, si ...

Quella virata verso l'Italia che incastra Sea Watch 3 : I l comandante di Sea Watch 3 rischia l'arresto per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per aver messo a rischio la vita di 47 immigrati. Arriva, infatti, dalla Guardia costiera olandese, la conferma che nel momento in cui le condizioni meteo peggiorarono, fu lui stesso a decidere, in maniera del tutto illogica, di virare verso l'Italia, che si trovava a 100 miglia nautiche da quel punto, anziché andare verso le coste tunisine, ...

Sea Watch - l'Olanda non accoglierà i migranti : «Nessun obbligo» : La Sea Watch dondola pigramente a poco più di un miglio dalle coste siracusane. La terra è a un passo. Ma nessuno scende. Nessuno sale. Il porto resta chiuso anche oggi per i 47...

Toninelli : Sea Watch 3 ha messo a repentaglio la vita dei migranti : "Il 19 gennaio la Sea Watch 3 si è mossa in totale autonomia in mare Sar libico, senza attendere la guardia costiera di Tripoli. Avrebbe poi potuto puntare da subito verso la Tunisia per cercare ...

Sea Watch - Salvini : “Pronti a denunciare e indagare l’equipaggio per aiuto a scafisti” : Nonostante i numerosi appelli a far sbarcare i migranti naufraghi a bordo della nave, il Ministro dell'Interno ha ribadito il no all'approdo della Sea Watch minacciando di conseguenze legali l'equipaggio dell'imbarcazione. "Stiamo lavorando sull'ipotesi che l'equipaggio della Sea Watch venga indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" ha dichiarato infatti il leader leghista.Continua a leggere

Sea Watch - Toninelli : "La nave doveva andare in Tunisia" : Il caso della Sea Watch continua ad agitare il governo. La nave con 47 migranti a bordo adesso si trova ancorata a largo di Siracusa. L'ong tedesca chiede di far sbarcare le persone che si trovano a bordo, ma il Viminale prosegue sulla sua strada dei porti chiusi. Il ministro degli Interni Matteo Salvini su questo punto è stato categorico e ha chiesto un intervento da parte dell'Olanda: "Se il governo olandese non è in grado di controllare le ...

Sea Watch - Cei pronta a ospitare minori. Salvini vuole polizia a bordo | : Migranti ancora bloccati a bordo della nave. No ufficiale dell'Olanda al governo italiano: "E' compito del capitano trovare un porto sicuro". Salvini lo invita a ritirare la bandiera e valuta di "...

Sea Watch - Brambilla : 'I migranti vanno sbarcati' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Sea Watch ferma a un miglio da Siracusa. La mano tesa della Cei respinta da Salvini : La costa di Siracusa è a un miglio, a guardare bene, oltre l'azzurro del mare, si distinguono le bandiere, i grappoli di palloncini, la scritta, rossa e nera in campo bianco "Stop the attack on refugees" sullo striscione dietro il quale si sono accalcati i manifestanti per chiedere lo sbarco della "Sea Watch 3". "Fateli scendere, fateli scendere", gridavano e chissà se a bordo l'urlo è arrivato, se non si è perso tra ...

Sea Watch : prosegue braccio di ferro - al largo di Siracusa. Atteso via libera sbarco minori : Resta al largo del porto di Siracusa la nave con a bordo i 47 migranti soccorsi in mare otto giorni fa. Il ministro degli Interni Salvini ha duramente criticato il no dell'Olanda ad accogliere i ...

Sea Watch - Matteo Salvini : 'Cosa deve fare alla nave della Ong'. Lezione al governo olandese : Matteo Salvini replica al ministro degli Esteri olandese, che poche ore fa in modo sprezzante aveva affermato che 'i migranti della Sea Watch non sbarcheranno mai in Olanda', con uno sfottò al governo ...