Scuola Lega | irruzione dei centri sociali

Napoli - irruzione dei centri sociali nella Scuola formazione della Lega. «De Magistris prenda le distanze» : Momenti di tensione all'hotel Ramada di Napoli dove una cinquantina di attivisti dei centri sociali è entrata nell'albergo dove era in corso la riunione della scuola di formazione...

Scuola - alt agli smartphone in classe per docenti e studenti : ecco il Ddl Lega-Forza Italia : smartphone vietato ‘nei luoghi e negli orari dell’attività didattica’. Questo l’obiettivo delle due proposte di legge, una firmata da Giorgia Latini (Lega) e l’altra dall’ex ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini (Fi). Il divieto di uso dello smartphone in classe varrà anche per gli insegnanti. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (numero di oggi, sabato 26 gennaio), le novità dovrebbero ...

No ai cellulari a Scuola - la proposta di Lega e Forza Italia. Ma il ministro dice no : L'idea è quella di un divieto dell'uso dei telefoni cellulari "e di altri dispositivi elettronico-digitali" in tutte le ore di attività scolastica. Fatta eccezione per "casi particolari specifici". Il suggerimento, come riportato dal Corriere della sera, arriva da due norme, contenute nelle proposte di legge, che vorrebbero reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie.Le due proposte di Lega, con Giorgia ...

Matteo Salvini alla Scuola di politica della Lega - DIRETTA : Il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla scuola di politica della Lega a Milano. Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979 a Milano in una sparatoria in cui lui stesso perse l'uso delle gambe interviene alla ...

Dal Cilento a Milano - Pepe insegna "Politica Ambientale" alla Scuola di formazione politica della Lega : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

MODENA - BAMBINI A Scuola DI ARABO E ISLAM/ San Felice sul Panaro - la Lega insorge : 'Insegnate l'italiano' : SCUOLA di ARABO MODENA, scoppia il caos a San Felice sul Panaro: FI sul piede di guerra, 'è folle e illegittimo'. La Lega insorge: 'Insegnate l'italiano'

Lezioni di arabo e Islam a Scuola per i bimbi stranieri. La Lega insorge : «Insegnategli l'italiano» : Pisa choc, sniffa cocaina da quando ha 9 anni: ragazzina 13enne in cura al Sert LA POLEMICA In attesa che le Lezioni comincino, la vicenda è già diventata politica, a seguito delle proteste degli ...

Scuola/ Hai in classe il figlio del collega? Occhio al decalogo del genitore-insegnante : Può diventare una delle evenienze più antipatiche della carriera di un docente: avere in classe il figlio di un collega. Cosa fare?

Il Mattioli di San Salvo e l'Alternanza Scuola-Lavoro : un legame indissolubile : Al Mattioli di San Salvo studiamo e strutturiamo ogni singola attività, forti della nostra lunga esperienza nei contatti con il mondo aziendale sansalvese in ogni dettaglio. Tutto ciò è stato ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...