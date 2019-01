SCUOLA E Maturità | quella lezione alle famiglie di chi non ce la fa

SCUOLA Esami di maturita' - si cambia : novita' nella seconda prova : Latino e Greco per il Liceo classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l'...

SCUOLA/ Nuova maturità - unica via di fuga le griglie di valutazione per tutti : Sull'esame di Stato mancano ancora tanti punti fermi. Unico rifugio per ora sono le griglie per uniformare i criteri di valutazione.

SCUOLA/ Nuova maturità : docenti allo sbaraglio - il vizio che il Miur non perde - IlSussidiario.net : Nuova maturità: le conferenze di formazione sul nuovo esame di Stato previste dagli Usr sono completamente sfasate rispetto ai tempi necessari.

SCUOLA : maturità - alternanza SCUOLA-lavoro e tutto il resto che cambia : Alcune sono novità tecniche, come le iscrizioni per il prossimo anno scolastico che partono in anticipo. Altre sono cambiamenti che toccano le precedenti riforme della Scuola, a partire dall’alternanza Scuola-lavoro. ISCRIZIONI Si fanno in anticipo rispetto al passato le iscrizioni, sempre on line, all’anno scolastico 2019-2020. Per tutte le scuole di ordine e grado (dalle elementari alle superiori) le iscrizioni vanno dalle 8 del 7 gennaio alle ...