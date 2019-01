Scopriamo quanto Sekiro | Shadows Die Twice sappia essere brutale in un nuovo video

eurogamer

(Di domenica 27 gennaio 2019) In occasione di un evento al Taipei Game Show Sony ha presentato uninteressantegameplay diDie, nel quale possiamo avere un assaggio diil titolo possamaestosamente, riporta Twinfinite.Il filmato mostra un livello demo comprendente un sacco di brutali scontri con nemici e ufficiali impegnativi, per concludere il tutto con una battaglia piuttosto impegnativa contro un boss. Novità assoluta è la capacità di poter tornare in vita non appena si muore utilizzando un prezioso oggetto, e in questo filmato possiamo vedere proprio questa meccanica messa in atto.Riportiamo qui di seguito il filmato. Cosa ne pensate?Read more…