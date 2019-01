Sci | Svindal annuncia il ritiro | Ai Mondiali le mie ultime gare

Sci - Aksel Lund Svindal annuncia il ritiro dopo i Mondiali di Are : Aksel Lund Svindal si appresta a ritirarsi dallo sci, dopo i Mondiali in programma ad Are dirà addio al suo mondo Aksel Lund Svindal chiuderà la carriera dopo i Mondiali di sci in programma ad Are, in Svezia, tra meno di un mese. Il campione norvegese ha annunciato il ritiro nel corso del ‘Kitz Race Party’ andato in scena in un lussuoso hotel di Kitzbuehel. “Le mie ultime gare saranno ai Mondiali. La cosa più importante ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Val Gardena 2018 : Aamodt Kilde vince in grande stile - male Jansrud e Svindal - bene Feuz e Franz - Buzzi migliore dei nostri : Il norvegese Alexander Aamodt Kilde lascia tutti a bocca aperta e domina la Discesa libera della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il classe 1992 torna al successo, che gli mancava dal supergigante di Hinterstoder del febbraio 2016, e lo fa con una prova di forza davvero notevole su una pista complessa come la Saslong. Salgono sul podio anche Max Franz e Beat Feuz che riescono, a fatica, a rimanere sotto il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Svindal si porta al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci Alpino - Discesa Val Gardena 2018 : Svindal vuole il bis sulla Saslong - Innerhofer ci riprova : Una vittoria sfumata per soli cinque centesimi, ma la consapevolezza di essere stato battuto solamente dal re della Saslong. Christof Innerhofer si presenterà domani al cancelletto di partenza della Discesa libera della Val Gardena con l’obiettivo di riprovarci e di ottenere quel successo che oggi ha veramente sfiorato. A 34 anni l’altoatesino è migliorato tantissimo nei tratti di puro scorrimento ed ha iniziato benissimo la ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Val Gardena : Innerhofer inizia una nuova carriera. Svindal implacabile. Fill - meglio fermarsi? : L’Italia è tornata dopo quattro anni sul podio in Val Gardena grazie al fantastico secondo posto in SuperG di Christof Innerhofer, beffato solo dal fuoriclasse norvegese Aksel Lund Svindal. Andiamo a scoprire le Pagelle della gara. Pagelle SuperG VAL Gardena Christof Innerhofer, 9,5: non si vedeva a questi livelli da diverse stagioni. Attacca senza paura, la sua sciata è fluida, dinamica, propositiva. Ha finalmente risolto i problemi di ...

Super-G Val Gardena : ha vinto Svindal - Innerhofer ottimo secondo sulla Saslong - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Super-G maschile Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 14 dicembre, .

Sci - Svindal beffa Innerhofer : l'azzurro secondo nel super G della Val Gardena : Svindal balza anche in testa alla classifica di Coppa del mondo con 297 punti, contro i 280 di Marcel Hirscher, che non era in pista,, scavalcando in un solo colpo Max Franz, Mauro Caviezel e Vincent ...

Sci - Supergigante Val Gardena : vince il norvegese Svindal davanti a Innerhofer. Terzo Jansrud : Il norvegese Aksel Svindal ha vinto in 1.28.65 il Supergigante di cppa del mondo della Val Gardena davanti all'ottimo azzurro Christof Innerhofer secondo ad appena 5 centesimi. Terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in 1.28.92. 19esimo posto Emanuele Buzzi, 1'30"09,, fuori ...

Sci – Coppa del mondo - Christof Innerhofer è argento in Val Gardena : secondo alle spalle di Svindal : Sci – Coppa del mondo, Christof Innerhofer è arrivato secondo quest’oggi in Val Gardena dopo la delusione di Beaver Creek Il podio numero diciassette della carriera in Coppa del mondo (secondo della stagione dopo il secondo posto nella discesa) riconsegna definitivamente Christof Innerhofer alle posizioni di vertice nella velocità. E’ la sua prima volta sul Saslong, con questa sono dodici le piste del circuito sulle ...

Sci alpino - Christof Innerhofer magnifico secondo nel SuperG della Val Gardena. Azzurro beffato per 5 centesimi da un super Svindal : La Val Gardena si conferma la seconda casa di Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese ha vinto l’odierno superG, ottenendo il nono successo della carriera (36esimo in Coppa del Mondo) sulla mitica Saslong. Una vittoria che ha il sapore della beffa per l’Italia, perché a soli cinque centesimi dal 35enne nativo di Lorenskog si è piazzato uno straordinario Christof Innerhofer, che sale sul podio per la prima volta in carriera sul ...