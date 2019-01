Sci | Goggia fa il bis a Garmisch | seconda anche nella discesa libera

Sci : Goggia bis - 2/a anche in discesa : ... per l'olimpionica azzurra che, nella sua seconda gara al rientro dopo lo stop per infortunio, si prende il secondo posto, dopo quello di ieri nel SuperG, anche nella discesa di Coppa del mondo a ...

Sci alpino - Sofia Goggia è ancora sul podio! Seconda nella discesa di Garmisch - solo Venier le strappa la vittoria. Sesta Nadia Fanchini : Continua la super stagione dell’Austria nella velocità femminile. Oggi è il giorno di Stephanie Venier, che ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Una splendida prestazione per la 25enne di Innsbruck, che ha fatto la differenza tra il finire del piano e l’imbocco del ripido della pista Kandahar. Proprio come ieri al secondo posto chiude una straordinaria Sofia ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Garmisch e Slalom Kitzbuehel. Sofia Goggia - bentornata! Noel nuovo fenomeno : Oggi si sono disputare il SuperG femminile di Garmisch e lo Slalom maschile di Kitzbuehel. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. SuperG FEMMINILE Garmisch: NICOLE SCHMIDHOFER: 10. L’austriaca era una delle grandi favorite delle vigilia e non ha deluso le aspettative confermando il suo ottimo momento di forma: terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Lake Louise, quinto podio ...

Sci alpino - Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : 'avevo la gioia nel cuore' [VIDEO] : Ho fatto davvero così ed è stato bello tornare in Coppa del mondo, rimettere addosso il pettorale e rifare tutta la routine dello zaino con le mie solite chicche. Sono davvero contenta, questo ...