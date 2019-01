Sci | Coppa del Mondo | Paris fa ancora festa | 3° in superG sulla Streif

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro vincono le individuali a Font Blanca - podi nelle vertical : L’Italia brilla ancora nella Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo, a Font Blanca (Andorra) si sono disputate le gare individuali e quelle vertical. Nella giornata di sabato, Robert Antonioli e Alba De Silvestro hanno vinto le prove individuali: secondo successo consecutivo per l’azzurro che si è imposto in 1h23:20 battendo il connazionale Matteo Eydallin e il francese Xavier Gachet grazie a un allungo nella discesa del primo giro; ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle Seiser Alm 2019 : Max Mofatt ed Eileen Gu trionfano e vanno in vetta alla generale : A Seiser Alm (Alpe di Siusi, Italia) si sono disputate oggi le finali della terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, specialità del sci freestyle. MASCHILE – Sorprendente exploit del canadese Max Moffatt, che conquista il successo con 83.10 punti dopo un 14° ed un 6° posto nelle prime due tappe stagionali nello slopestyle. Il canadese classe 1998 si porta anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 6 lunghezze ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : nella staffetta maschile trionfo dei quartetti russi. Italia 12ma : Doppietta dei quartetti russi nella staffetta 4×7.5 km di sci di fondo disputata ad Ulricehamn, in Svezia, ma Russia II vince grazie al gran finale di Artem Maltsev, che chiude in 1:17’53″2 e stacca nel finale Sergey Ustiugov (Russia I), il quale paga al traguardo 20″8. Terza piazza per la Norvegia, che arriva a 35″8. L’Italia, al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : doppietta russa nella staffetta maschile - Italia dodicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

Coppa del mondo Sci - Paris terzo nel supergigante di Kitzbuehel. La classifica : Coppa del mondo Sci: Goggia show, seconda anche in discesa Fuori dal podio Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Aleksander Aamodt Kilde , rispettivamente quarto, quinto e sesto: fatale per sia per i ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : Maren Lundby conquista la terza vittoria di fila e vola in testa alla generale. Runggaldier 22 : Maren Lundby non si ferma più e vince anche in gara-2 a Rasnov , Romania, , portando a casa la terza vittoria consecutiva e volando in testa alla classifica gene

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lunby passa al comando - Elena Runggaldier stabile in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Diretta Discesa Garmisch/ Streaming video tv : vince Venier - Goggia seconda - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Garmisch: info Streaming video e tv della prova tedesca per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 27 gennaio 2019.

Coppa del Mondo Sci : Goggia show - seconda anche in discesa : Un super rientro quello di Sofia Goggia : dopo l'infortunio al malleolo dello scorso ottobre che l'ha tenuta fuori per tutta la prima parte di stagione, la bergamasca si è presentata a Garmisch con la ...

Sci - Coppa del Mondo : Goggia ancora sul podio - 2a nella discesa di Garmisch : Sofia Goggia non scende dal podio di Coppa del Mondo. Sulla Kandahar di Garmisch la campionessa olimpica di PyeongChang è seconda nella discesa, staccata di 25/100 dall'austriaca Stephanie Venier che è arrivata al traguardo in 1'37"46 per la prima ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : ora la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

Diretta Super-G Kitzbuhel/ Streaming video tv : primo Sciatore al cancelletto! - Coppa del mondo Sci maschile - : Diretta Super-G Kitzbuhel: info Streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 27 gennaio 2019.

Diretta Discesa Garmisch/ Streaming video tv : Sofia Goggia guida la classifica - Coppa del mondo Sci femminile - : Diretta Discesa Garmisch: info Streaming video e tv della prova tedesca per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 27 gennaio 2019.

Sci Alpinismo – Coppa del Mondo senior - nella Vertical Race a Font Blanca bene Antinioli e De Silvestro : Vertical Race a Font Blanca, terzo posto sia per Robert Antinioli che per Alba De Silvestro Arrivano altri due podi per l’Italia nella Coppa del Mondo senior di sci Alpinismo. Nelle gare Vertical disputate a Font Blanca, nel Principato di Andorra, si sono classificati al terzo posto Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Entrambi reduci da un trionfo nell’individuale, dove avevano fatto la differenza ...