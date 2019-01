Sci alpino – Discesa di Garmisch troppo pericolosa - il commento del presidente Roda : “hanno penalizzato le ragazze” : Il presidente della Federazione italiana di sport invernali, Flavio Roda, commenta la pericolosità della Discesa di Garmisch Il presidente Flavio Roda, presente ad Anterselva in occasione della Coppa del mondo di biathlon, ha fatto il punto della situazione sulle gare del fine settima. “Abbiamo raggiunto podi prestigiosi con Paris e Goggia e dobbiamo essere soddisfatti perchè è importante ripetersi, ma oggi sono molto amareggiato ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Peccato per l’errore sul piano ma mi sento forte e mi diverto a gareggiare” : Oggi l’appuntamento sulla Streif ha sorriso al tedesco Josef Ferstl. Il tedesco, partito per primo, ha vinto il superG sulle nevi austriache, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, con un vantaggio di 8 centesimi su Johan Clarey e 10 sul nostro Dominik Paris che anche oggi si è confermato tra i più forti su questo tracciato, dando seguito a quanto già visto. L’altoatesino ha pagato dazio per un errore nella parte ...

Sci alpino - brutte notizie per Federica Sosio : frattura composta a tibia e perone della gamba sinistra : Le condizioni di Federica Sosio dopo la caduta nella discesa di Garmisch, nelle prossime ore l’operazione Federica Sosio, caduta nel corso della discesa femminile di Garmisch, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Garmisch, dove le è stata riscontrata una frattura biossea composta alla tibia e perone della gamba sinistra, verrà operata nelle prossime ore direttamente nella struttura tedesca. Federica Brignone, caduta ...

Sci alpino - Super G Kitzbuhel 2019 : Paris terzo - vince Ferstl : La Coppa del mondo uomini resta in Austria e passa a Schladming: martedì sera è in programma The Nightrace , il classico slalom notturno sulla pista Planai. Si rinnoverà così lo scontro fra il ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Provo sentimenti contrastanti. So in che direzione debbo lavorare” : La discesa libera di Garmisch-Partenkirchen la vince l’austriaca Stephanie Venier, primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma tutti gli occhi sono per Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto, infatti, il secondo podio su due gare nell’arco di 24 ore dopo il rientro dall’infortunio al malleolo che l’aveva estromessa dal prendere parte alla stagione agonistica fino ad ora. C’è un filo di rammarico ...

Sci alpino - Paris è ancora super : l’azzurro conquista il podio anche nel SuperG di Kitzbühel : Il secondo trionfo di fila sfuma per un’inezia e a precederlo sono due atleti rivelazione: Ferstl e Clarey Quando hanno chiesto a Dominik Paris se si sentisse migliorato rispetto alle scorse stagioni dopo il trionfo nella discesa di Kitzbühel, ha spiegato che con l’età, ovviamente, si cresce. Sulla Streif, a 48 ore dal capolavoro, capisci perché Domme ha detto tutt’altro che una banalità, in due sensi: come a Bormio, ...

Sci alpino - Italia in ansia : Federica Brignone portata all’ospedale - frattura di tibia e perone per Federica Sosio : Nonostante il nuovo podio di Sofia Goggia, c’è grande apprensione in casa Italia dopo la discesa femminile di Garmisch. Preoccupano molto le condizioni di Federica Brignone e Federica Sosio. E’ quasi certamente molto grave l’infortunio della sfortunata Sosio, in lacrime subito dopo la caduta sulla Kandahar e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Garmisch. Secondo le prime indiscrezioni, l’azzurra avrebbe ...

Sci alpino - Sofia Goggia non si accontenta : “la mia prestazione non mi ha soddisfatta appieno” : Nonostante il secondo posto in discesa a Garmisch, l’azzurra svela un pizzico di insoddisfazione Due gare, due podi. Uno dietro l’altro. Sofia Goggia non poteva immaginare un rientro migliore dopo l’infortunio rimediato durante la preparazione che l’ha costretta a fare da spettatrice per i primi tre mesi di Coppa del mondo. AFP/LaPresse A Garmisch la bergamasca compie un altro capolavoro, dopo il secondo posto in ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris colpisce ancora! Terzo posto prezioso. Vittoria di Ferstl - Innerhofer nella top10 : Vittoria a sorpresa nel SuperG di Kitzbuehel. A salire sul gradino più alto del podio è il tedesco Josef Ferstl, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, centrando il secondo successo in carriera dopo quello sempre in SuperGigante in Val Gardena nel 2017. Al secondo posto il francese Johan Clarey, distanziato di soli otto centesimi dal tedesco. Sul podio, però, ancora una volta ci sale un eccezionale Dominik Paris, che conferma il suo ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2019 : data - programma - orari e tv : Dopo il lungo fine settimana di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 rimane sulle nevi austriache per disputare, nella serata di martedì, l’attesissimo Slalom di Schladming. La gara in notturna più attesa di tutta la stagione, nella quale il padrone di casa Marcel Hirscher vorrà sicuramente centrare la vittoria. Chi la spunterà sotto i riflettori di Schladming tra i pali stretti? Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma ...

Sci alpino - Sofia Goggia è ancora sul podio! Seconda nella discesa di Garmisch - solo Venier le strappa la vittoria. Sesta Nadia Fanchini : Continua la super stagione dell’Austria nella velocità femminile. Oggi è il giorno di Stephanie Venier, che ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Una splendida prestazione per la 25enne di Innsbruck, che ha fatto la differenza tra il finire del piano e l’imbocco del ripido della pista Kandahar. Proprio come ieri al secondo posto chiude una straordinaria Sofia ...