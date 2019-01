Sci alpino | Calendario Mondiali 2019 | programma | orari e tv Le date delle gare ad Are

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Discesa femminile Garmisch 2019 : la startlist e i pettorali. Programma - orari e tv : Domani alle ore 11.30, sulle nevi tedesche di Garmisch (Germania) andrà in scena la Discesa libera femminile della Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019. Un appuntamento molto atteso per i colori azzurri, specie dopo la prova straordinaria di Sofia Goggia. L’oro olimpico della Discesa a PyeongChang è tornata in grande stile, dopo l’infortunio di inizio stagione, gareggiando alla grande in superG e conquistando un eccellente secondo ...

Sci alpino - Super-G Kitzbuehel 2019 : la startlist e i pettorali. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile conclude la tappa in Austria: terminano le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera di ieri e lo slalom speciale odierno. Questa volta si disputerà un supergigante: infatti domani, domenica 27, alle ore 13.30, saranno 57 gli uomini in gara, dei quali cinque per l’Italia. Di seguito il Programma completo del supergigante maschile di Kitzbuehel con l’orario e la startlist. L’evento sarà ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Garmisch e Slalom Kitzbuehel. Sofia Goggia - bentornata! Noel nuovo fenomeno : Oggi si sono disputare il SuperG femminile di Garmisch e lo Slalom maschile di Kitzbuehel. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. SuperG FEMMINILE Garmisch: NICOLE SCHMIDHOFER: 10. L’austriaca era una delle grandi favorite delle vigilia e non ha deluso le aspettative confermando il suo ottimo momento di forma: terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Lake Louise, quinto podio ...

Sci alpino - Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : 'avevo la gioia nel cuore' [VIDEO] : Ho fatto davvero così ed è stato bello tornare in Coppa del mondo, rimettere addosso il pettorale e rifare tutta la routine dello zaino con le mie solite chicche. Sono davvero contenta, questo ...

Sci alpino – Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : “avevo la gioia nel cuore” [VIDEO] : Splendido secondo posto per Sofia Goggia al suo rientro in gara: l’azzurra seconda nel SuperG di Garmisch. Le emozioni della campionessa olimpica Sofia Goggia si gode il secondo posto nel superG di Garmisch. La bergamasca, al debutto stagionale in Coppa del mondo, è salita subito sul podio. AFP/LaPresse “Sono stata molto contenta – spiega -, avevo la gioia nel cuore di poter essere qui, di poter fare le prove e di poter ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono molto contenta - una prestazione del genere è oro colato. Sono di nuovo qua” : Sofia Goggia ha ruggito e ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa libera è rientrata dall’infortunio e ha subito fatto centro, riuscendo a salire sul podio al termine di una gara fantastica sulla pista tedesca. La bergamasca è parsa raggiante ai microfoni della Fisi: “Sono molto contenta, avevo la gioia nel cuore ...

Sci alpino – Noel stratosferico a Kitzbühel : il giovane francese batte Hirscer nello slalom : Hirscher strepitoso, Noel di più: il giovane francese vince anche lo slalom di Kitzbühel. Razzoli 15°, a punti anche Tonetti Una seconda manche strepitosa non è bastata a Marcel Hirscher per conquistare il successo numero 68 in carriera, perché davanti a lui c’è ancora una volta Clement Noel. Il 21enne francese, campione del mondo junior dello slalom, trionfa anche a Kitzbühel come aveva già fatto la scorsa settimana a Wengen. Su ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : esplode la stella di Clement Noel - battuto Hirscher! Che bis dopo Wengen : Lo sci alpino ha definitivamente trovato un nuovo fenomeno, una stella che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé: Clement Noel ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel, ha firmato una doppietta magica a sei giorni di distanza dal trionfo di Wengen. Il nuovo astro nascente ha sciorinato tutta la sua proverbiale tecnica, è risultato estremamente fluido e incisivo tra i pali stretti, ha domato la storica pista austriaca e ha festeggiato con pieno ...

Sci alpino - Sofia Goggia centra subito il bersaglio : 23° podio in Coppa del Mondo - che superG a Garmisch : Sofia Goggia ha conquistato il 23esimo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, oggi la bergamasca è rientrata in gara dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare la prima parte di stagione e ha subito fatto centro: magnifico secondo posto nel superG di Garmisch, battuta solo dall’austriaca Nicole Schmidhofer. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’infortunio, questa è un’ottima base ...

Sci alpino – Sofia Goggia immensa a Garmisch! L’azzurra subito a podio al suo rientro in gara : Goggia, rientro stellare: subito podio, a Garmisch è seconda nel SuperG. Brignone quarta Un ritorno stellare. L’ultima volta che Sofia Goggia era scesa in pista aveva vinto: era il 15 marzo 2018 e la bergamasca trionfava nel superG di Are dopo aver già conquistato la coppa di specialità in discesa. A distanza di oltre dieci mesi, l’azzurra è seconda, ancora in superG, perché a Garmisch, nel giorno del suo debutto stagionale ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : Sofia Goggia FENOMENO VERO! Torna ed è subito sul podio! 4a Brignone : Cara Sofia Goggia, quanto ci sei mancata! La fuoriclasse bergamasca è Tornata in Coppa del Mondo di sci alpino facendo subito centro nel SuperG di Garmisch (Germania), conquistando un secondo posto assolutamente straordinario. La campionessa olimpica di discesa rientrava infatti in gara a più di tre mesi dalla frattura al malleolo patita nel mese di ottobre. Un’atleta normale avrebbe faticato a ritrovare subito le giuste sensazioni dopo ...

Sci alpino - le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Kitzbühel : Le sensazioni degli sciatori azzurri impegnati nella prima manche dello slalom di Kitzbühel Sono tre gli azzurri qualificati alla seconda manche dello slalom di Kitzbühel. Il migliore è stato Giuliano Razzoli, che dopo un’ottima partenza ha un po’ rallentato nella parte centrale chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 56″88, a 1″66 da Ramon Zenhäusern. Bene anche Simon Maurberger, che aveva cominciato senza ...