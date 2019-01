Scherma – Coppa del Mondo di sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder. La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya, che aveva a sua volta eliminato agli ottavi di finale Arianna Errigo. Sul terzo gradino del podio si è piazzata invece Irene ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la francese Berder vince a Salt Lake City. Irene Vecchi sale sul podio : La francese Cecilia Berder trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. La transalpina torna alla vittoria dopo oltre due anni e anche in quella occasione si gareggiava negli Stati Uniti, ma a New York. Berder in finale ha sconfitto l’ungherese Anna Marton solamente all’ultima stoccata per 15-14. La magiara in semifinale aveva superato Irene Vecchi per 15-9, ma la toscana si è comunque consolata con ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : nel fioretto femminile seconda Alice Volpi - podio anche per Francesca Palumbo : Si chiude con due podi italiani la tappa di Coppa del Mondo di Scherma di Saint Maur: nel fioretto femminile secondo posto di Alice Volpi, battuta in finale per 15-12 dalla russa Inna Deriglazova, terza piazza invece per la lucana Francesca Palumbo, al primo podio in carriera nel circuito maggiore. La lucana aveva ceduto il passo in semifinale alla connazionale al termine di un derby fratricida che aveva visto prevalere Volpi per 15-11. Nei ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : 9 azzurre nel main draw di Salt Lake City : Coppa del mondo di sciabola: 9 azzurre nel main draw della tappa di Salt Lake City Saranno nove le azzurre chiamate ad affrontare nel tardo pomeriggio di oggi gli asSalti del primo turno del main draw della tappa di Salt Lake City del circuito di Coppa del mondo di sciabola femminile. E’ il verdetto emesso nella prima giornata di gara svoltasi sulle pedane dello Utah e che è stata dedicata alla fase di qualificazione. Alle due ...

Scherma – Fioretto maschile : la Coppa del Mondo sbarca a Tokyo - otto gli azzurri nel main draw : La Coppa del Mondo di Fioretto maschile fa tappa a Tokyo, nel tabellone principale presenti otto atleti azzurri Saranno otto i portacolori azzurri nel primo turno del tabellone principale della tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile. La tre giorni giapponese ha preso il via con la fase preliminare, che ha visto festeggiare l’approdo al main draw da parte di Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi, Valerio ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : seconda tappa stagionale per le sciabolatrici - presente anche Arianna Errigo : Da domani a domenica si svolgerà a Salt Lake City (USA) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Tra le oltre 160 atlete iscritte, troveremo dodici azzurre, pronte ad iniziare nel migliore dei modi questo 2019. Le punte dell’Italia saranno Rossella Gregorio e Martina Criscio. Quest’ultima proverà a proseguire la sua striscia di risultati sulle pedane statunitensi, visto che lo scorso anno a Baltimora conquistò il ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : seconda tappa stagionale per le sciabolatrici - presente anche Arianna Errigo : Da domani a domenica si svolgerà a Salt Lake City (USA) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Tra le oltre 160 atlete iscritte, troveremo dodici azzurre, pronte ad iniziare nel migliore dei modi questo 2019. Le punte dell’Italia saranno Rossella Gregorio e Martina Criscio. Quest’ultima proverà a proseguire la sua striscia di risultati sulle pedane statunitensi, visto che lo scorso anno a Baltimora conquistò il ...

Scherma – Sciabola femminile : la Coppa del Mondo riparte da Salt Lake City - undici le azzurre convocate : Sulle pedane statunitensi riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via oltre 160 atlete Sono arrivate nella notte a Salt Lake City le dodici azzurre della Nazionale di Sciabola femminile che da venerdì a domenica saranno impegnate nella prima tappa del 2019 del circuito di Coppa del Mondo. Sulle pedane statunitensi, riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : antipasto olimpico a Tokyo per i fiorettisti : Sarà un fine settimana dal sapore a Cinque Cerchi per la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Da venerdì comincia a Tokyo la terza tappa stagionale, proprio sulle pedane che ospiteranno le prove dell’Olimpiade 2020. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che ha cominciato al meglio la stagione con una vittoria e due podi in due gare. Dopo l’esordio a Bonn con il secondo posto di Andrea Cassarà, a Parigi c’è stata una ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : antipasto olimpico a Tokyo per i fiorettisti : Sarà un fine settimana dal sapore a Cinque Cerchi per la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Da venerdì comincia a Tokyo la terza tappa stagionale, proprio sulle pedane che ospiteranno le prove dell’Olimpiade 2020. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che ha cominciato al meglio la stagione con una vittoria e due podi in due gare. Dopo l’esordio a Bonn con il secondo posto di Andrea Cassarà, a Parigi c’è stata una ...

Scherma - Coppa del Mondo St-Maur 2019 : le fiorettiste azzurre pronte a salire ancora sul podio. Alice Volpi a caccia del primo acuto della stagione : Questo fine settimana a St-Maur (Francia) si svolgerà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile e le azzurre avranno l’obiettivo di confermarsi nuovamente sul podio. Le nostre portacolori hanno infatti sempre chiuso tra le migliori tre fino ad ora: ad Algeri è arriva la vittoria di Elisa Di Francisca e il terzo posto di Martina Batini, a Katowice il terzo di Arianna Errigo e poi in entrambe le gare a squadre l’Italia ...

Frascati Scherma : Errigo terza e Garozzo quinto nelle rispettive prove di Coppa del Mondo : Roma – Il Frascati Scherma torna ad essere protagoniste nelle grandi manifestazioni internazionali. Anche il 2019 si è aperto con due ottimi risultati provenienti da Parigi e Katowice dove si sono disputate le prove di Coppa del Mondo rispettivamente di uomini (in Francia) e donne (in Polonia). E’ stato un week-end importante per Arianna Errigo che è tornata sul podio di una prova di Coppa dopo il bronzo conquistato a Torino nella parte ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : spadiste azzurre quinte a L’Avana : Quinto posto per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a L’Avana (Cuba). Un quartetto azzurro rivoluzionato e molto giovane (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alice Clerici e Roberta Marzani) è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Russia per 42-36, dovendo così dire addio alla possibilità di lottare per il podio. L’Italia aveva esordio con Hong Kong, vincendo per 33-31, mentre nelle sfide per i ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : al fioretto manca solo la vittoria. Uomini secondi a Parigi - donne terze a Katowice : In questa domenica al fioretto italiano è mancata sola la vittoria. Nella prova maschile di Parigi il quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) ha concluso la gara al secondo posto, fermandosi solamente in finale contro la Russia, che ha superato l’Italia con il punteggio di 45-40. Gli azzurri avevano iniziato la loro giornata con la facile vittoria contro il Canada per 45-15. Poi vittoria ai ...