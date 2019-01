huffingtonpost

Sea Watch, procura di Catania: 'Minori sbarchino dalla nave' - SkyTG24
'Sbarchino dalla Sea Watch, poi in aereo in Olanda'. Alessandro Di Battista a Domenica Live - HuffPostItalia

(Di domenica 27 gennaio 2019)Difa il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso, acclamato dal pubblico di Domenica Live, su Canale 5. L'ex deputato dei 5 stelle siede sulla poltrona bianca, davanti alla presentatrice, che subito gli domanda cosa pensa della situazione dei migranti sulla Sea. "Per me dovrebbero sbarcare. Ci vuole molto coraggio, ma secondo me devono essere accuditi e, nel massimo della dignità possibile, fatti partire con undi linea verso Amsterdam", visto che Sea3 batte bandiera olandese.Secondo Di"fino a che non ci sarà un incidente diplomatico, l'Europa, che se ne frega del tutto delle richieste italiane, non si assumerà le proprie responsabilità. Credo che finché non ci saranno questi incidenti diplomatici, l'Europa non si prenderà le proprie responsabilità neanche sull'impoverimento ...