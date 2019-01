Savona | a Pertite le rane bloccano l’industria Così un’azienda storica è paralizzata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nella commedia Le, Aristofane racconta che quando Dioniso, il dio del teatro, scese nell’Ade per riportare in vita Euripide, dovette imbarcarsi per attraversare l’Acheronte. Ledel fiume intonarono in suo onore un corochiassoso che Dioniso ne uscì frastornato e, dopo aver protestato invano, riuscì a zittire i batraci solo imitando il loro verso. Bene, pochi sanno che, in provincia di, esiste una cooperativa diancora più petulante, più combattiva dei gilet gialli e anche dei dimostranti che hanno cercato di bloccare Tap e Tav: sono lediSe cercate su Google Maps,appare come una valletta con un stagno microscopico vicino a Millesimo, uno dei comuni della cosiddetta “Area di crisi industriale complessa”. La formula indica la mappa del declino industriale della provincia di, un sisma economico che ha raggiunto il picco ...