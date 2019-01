Salvini | Adesso abbiamo le prove Sea Watch ha violato le regole

Governo - Salvini : "Adesso cominceremo a imporre i sì - unico no agli sbarchi" : 'Questo partito dei no? Adesso inizieremo a imporre un po' di sì, garantito. L'unico no agli sbarchi, per il resto inizieremo con i sì'. Così Matteo Salvini a margine della cerimonia al Quirinale per ...

Salvini in aeroporto : "L'infame assassino adesso pagherà in galera" : 'Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana. Battisti si è macchiato di reati gravissime. Sono passati tanti anni ma le ferite non sono state lenite. Questo è il ...

Salvini Adesso avverte Baglioni : "Pagato solo per fare il Festival" : Matteo Salvini mette ancora nel mirino Claudio Baglioni . Dopo le polemiche per le parole del direttore artistico di Sanremo sulla politica del Viminale per gestire la crisi migranti, di fatto il ...

Torregiani vede Salvini. E lui promette : "Adesso tocca agli altri" : 'Ci sono altre decine di assassini a piede libero in Europa e nel Mondo. Daremo tutte le energie possibili per riportarli nelle carceri italiane li andremo a prendere uno'. Il capo della Lega ha ...

E Salvini Adesso sfida Macron : "Dacci i delinquenti italiani..." : Matteo Salvini torna nuovamente a mettere nel mirino il presidente francese, Emmanuel Macron. Dopo la cattura di Cesare Battisti si accendono i riflettori anche su altri latitanti che hanno evitato la ...

Cesare Battisti - Matteo Salvini : adesso tocca a loro : Matteo Salvini dice che la pacchia è finita. E adesso? "Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l’estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e latitanti in Francia Nicaragua, Argentina, C

Salvini : "Da Conte nessuno sgarbo". Ma adesso tira aria di crisi : I fronti di scontro adesso si fanno tanti. Migranti, Tav , Trivelle, nazionalizzazione delle banche in crisi. Questi sono solo alcuni dei terreni di scontro dove si gioca la partita più dura del ...

Migranti - Nicola Porro : "Conte e Di Maio hanno sottovalutato una cosa. Adesso Salvini s'inc***" : "La frattura è seria". Nicola Porro nel suo video-blog legge i giornali e commenta quanto accaduto nelle ultime ore tra Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il premier, spalleggiato dai 5 Stelle, ha tirato dritto aprendo le porte dell'Italia a 15 Migranti della Sea Watch fatti sbarcare a

Migranti - adesso Malta insulta : "Siamo sdegnati da Salvini" : Lo scontro tra Roma e la Valletta rischia di acuirsi nuovamente. Perché, dopo l'accordo notturno sugli immigrati della Sea Watch 3 e della Sea Eye che saranno accolti in Italia a spese della Chiesa Valdese, il governo maltese ha diramato una nota di fuoco per attaccare a testa bassa Matteo Salvini. Non solo hanno espresso "sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro dell'Interno" italiano sui mancati ricollocamenti volontari degli ...

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Matteo Salvini - perché è lui il politico dell'anno : su cosa non può tradire adesso : Mettetela pure come volete, ma Salvini è in Italia l' uomo politico dell' anno. Ha saputo con pazienza e senza rotture laceranti trasformare un partito che sembrava in via di estinzione, in un partito nazionale, ma non nazionalistico, un partito «sovranista» che oggi ormai occupa il centro della vit

La Cei adesso attacca Salvini : "L'Ires? Se la prenda con noi..." : La Cei torna a mettere nel mirino il governo. Il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Conferenza Episcopale italiana in un'intervista a Repubblica protesta contro la scelta dell'esecutivo di ...

La Sea Watch con 30 migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...