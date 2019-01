Salvatore Vinci | lunedì il ricordo a 30 anni dal sacrificio

AprieVinci - il concorrente 'casalingo' Salvatore già a L'Eredità? : Ha debuttato questo pomeriggio su Rai 2 AprieVinci, game 'a domicilio' tratto da un format israeliano condotto da Costantino della Gherardesca e prodotto per l'Italia da Rai2 in collaborazione con Stand By Me. La caratteristica dello show è che il conduttore 'recluta' i propri concorrenti citofonando a casa della gente e ponendo una domanda introduttiva, prima di chiedere il permesso di salire con la troupe per continuare a giocare e ...