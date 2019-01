Salario minimo di 9 euro all' ora Al via dopo il varo del Decretone

Senza un Salario minimo - il reddito di cittadinanza creerà ingiustizie nel mercato del lavoro : Il Senato ha finalmente calendarizzato le audizioni per reddito cittadinanza e salario minimo . Il rischio però è che nell'agenda politica della maggioranza venga data precedenza al reddito di cittadinanza. I due provvedimenti invece dovrebbero essere per lo meno contemporanei, per non creare situazioni paradossali e aumentare ...

I democratici americani hanno proposto di raddoppiare il Salario minimo : Secondo lei, l'economia statunitense 'funziona meglio quando funziona per tutti e non solo per i pochi ricchi e privilegiati'. Nel testo, spiega Cnbc , c'è anche l'abolizione delle norme che ...

Resta al palo il Salario minimo in Ticino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Partiamo dal Salario minimo legale : Bisogna affrontare con decisione la questione salariale che da tanto, troppo, tempo attraversa il nostro paese. Il tema non è solo italiano, a guardare gli ultimi dati Eurostat. Ovunque in questi anni sono cresciuti i lavoratori poveri che non riescono a uscire dalla povertà nonostante lavorino. Nel 2017 nell'Unione Europea i lavoratori a cui non è bastato un impiego per uscire dalla povertà sono stati il 9,6%. In ...

Storica svolta in Sudafrica : introdotto il Salario minimo : Ramaphosa ha assunto le redini del paese a febbraio dopo le dimissioni del controverso Jacob Zuma, promettendo di rilanciare l'economia. L'introduzione di un salario minimo è stata fortemente ...

Spagna - Sanchez : “Dalla prossima settimana il Salario minimo aumenta del 22%” : Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che il suo governo approverà la prossima settimana un aumento del 22% del salario minimo mensile, che dal 2019 salirà a 1.050 euro. L’aumento, “il più grande dal 1977”, sarà discusso nella riunione di gabinetto fissata a Barcellona per il 21 dicembre, ha dichiarato al parlamento. L'articolo Spagna, Sanchez: “Dalla prossima settimana il salario minimo aumenta del ...

Gilet gialli - Macron : "Rabbia giusta - aumento Salario minimo di 100 euro" : Agenzia Vista, Parigi, 10 dicembre 2018 'Chi percepisce un salario minimo, potrà contare su 100 euro in più già dall'inizio dell'anno prossimo'. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

