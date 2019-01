Rugby – Tutti i risultati delle partite di Serie A maschile Femminile

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Domani il lancio a Roma : promozione speciale con sconto su tutti i biglietti : Guinness Sei Nazioni, Domani il lancio nella Capitale: per 24 ore il 50% di sconto su tutti i biglietti per acquisto online con il codice ‘SEINazioni50’ Il Guinness Sei Nazioni 2019 è pronto a sbarcare nuovamente nella Capitale, portando con sé lo spettacolo del grande Rugby internazionale, la tradizione secolare del più antico e prestigioso Torneo del Rugby mondiale, il divertimento e l’atmosfera unici del Villaggio Terzo ...

Rugby – Coppa Italia : i risultati da tutti i campi del Girone 1 : Coppa Italia, Girone 1: il Valsugana vola in finale, tutti i risultati Arriva il primo verdetto nel Girone 1 della Coppa Italia. Con un turno di anticipo il Valsugana Rugby Padova, vincente in casa del San Donà, al primo anno in TOP12 strappa il pass per la finale. Gara in salita per gli ospiti che al 7’ vanno in svantaggio con la meta di Bertetti. La partita è molto equilibrata e al 31’ arriva il controsorpasso con la meta di Pivetta ...

Rugby - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Sei Nazioni - Mondiali e Test Match : una stagione ricchissima : Il 2019 sarà un anno importantissimo per il Rugby, sia a livello di club che di Nazionali: ci saranno i Mondiali in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Prima ci sarà, come ogni anno, il Sei Nazioni tra inizio febbraio e metà marzo, mentre i Test Match non sono ancora stati definiti. A maggio le finali delle coppe europee, del Pro14 e del Top12, mentre la Serie A femminile vedrà la finale scudetto il 2 giugno. Sei Nazioni 1ª giornata 1 ...

Rugby – Top12 : tutti gli incontri della decima giornata - i match in diretta su Youtube : Top12: la presentazione della decima d’andata. Tutte le sei sfide in diretta sul canale Youtube della FedeRugby Ultimi ottanta minuti del 2018 per il massimo campionato italiano che sabato, prossimo al giro di boa di metà stagione. Tutta la decima giornata si disputa sabato 22 dicembre alle ore 15, come sempre interamente in diretta sul canale Youtube della FIR e con il match-clou del turno disponibile in simulcast anche sulla pagina ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Benetton Rugby - tutti rasati per Nasi Manu : 'Siamo con te' VIDEO : "In ogni spogliatoio di Rugby prima una partita si parla di amicizia, famiglia e sostegno. Questo gesto è per non lasciare che queste siano solo retorica, ma per dimostrarti che noi siamo con te": è ...

Rugby : tutti rasati nel Benetton Treviso - gesto di solidarietà per Nasi Manu : I giocatori del club veneto hanno deciso di tagliarsi i capelli a zero per confermare la propria vicinanza a Nasi Manu, neozelandese capitano della squadra, cui è stato diagnosticato lo scorso agosto un tumore per il quale è stato operato e sta affrontando la chemioterapia: "Gli siamo tutti vicini"Continua a leggere

Rugby – Top12 : i risultati da tutti i campi della IX giornata : Top12, IX giornata: colpo ValoRugby a Padova. Il Verona riapre la lotta salvezza Colpo del ValRugby in casa del Petrarca Padova che nella nona giornata del Top12 cade tra le mura amiche dopo una lunga serie positiva che durava dallo scorso campionato. La squadra guidata da coach Manghi si è imposta 20-18 portandosi ad un punto dalla vetta della classifica guidata ancora dai campioni d’Italia in carica. Bagarre in zona play-off con ...

Lirfl (Rugby a 13) - coach Marini dopo il test con BARA : «Contento della prestazione di tutti» : Roma – La Nazionale italiana di rugby a 13 non ce l’ha fatta a chiudere l’anno con un successo. Nel test match di domenica scorsa a Spoleto, gli azzurri sono stati battuti da BARA (British Asian Rugby Association) per 28-18. Un test match che si annunciava duro e si è confermato tale e che tra l’altro è stato abbondantemente “annaffiato” dalle forti piogge che hanno caratterizzato tutto il week-end. E’ coach Riccardo Marini, che assieme a ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : tutti i risultati di sabato 24 novembre. Vittorie sofferte per Galles ed Inghilterra - perde la Francia : Nella giornata della disastrosa prestazione dell’Italia allo Stadio Olimpico al cospetto degli All Blacks scatenati, sono andati in scena davvero tantissimi Test Match in quest’ultima tornata di grande Rugby a novembre. Ci si attendeva spettacolo a Twickenham e così è stato tra Inghilterra ed Australia: il XV della Rosa ha sfruttato la crisi nera dei Wallabies (che sabato scorso hanno sofferto anche a Padova con l’Italia) per ...