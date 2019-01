Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia in vista dell’esordio del Guinness Sei Nazioni

Rugby – Italia - iniziato il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 : Presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, i giocatori della Nazionale Italiana di Rugby si sono ritrovati per il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 E’ iniziato oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma il primo raduno dell’anno dell’ItalRugby in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati presso l’impianto romano dove ...