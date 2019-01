Rugby – Arca Gualerzi da record | 125-5 sul Vasari Arezzo!

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica della dodicesima giornata. Rovigo e Petrarca in testa a pari punti : Una coppia a pari punti, con un duo di inseguitrici davvero attaccato. Un vero spettacolo la regular season del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: guidano Rovigo e Petrarca Padova, con Calvisano e ValoRugby Emilia ad una lunghezza di distanza. È andata in scena oggi la dodicesima giornata: andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e la classifica aggiornata. dodicesima giornata Top 12 sabato, 26 gennaio ...

Rugby - Guinness PRO14 – Le Zebre sbarcano in Sudafrica : sabato la sfida ai Cheetahs : Le Zebre sbarcano in Sudafrica: alle 16 italiane di sabato, la sfida contro i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14 Le Zebre sono partite ieri da Parma per affrontare la trasferta più lunga della stagione, quella in Sudafrica. sabato alle 16 italiane infatti i bianconeri affronteranno i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14. La delegazione bianconera é atterrata ...

Rugby : razzismo - Marcato - storia vergognosa : ANSA, - PADOVA, 14 GEN - "È stato un episodio vergognoso, una cosa che non doveva succedere"; Andrea Marcato, allenatore del Petrarca Rugby, commenta così quanto accaduto sabato nel derby col Femi CZ ...

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Petrarca campione d’inverno : Week-end (si è giocato di sabato e domenica) dedicato all’undicesima giornata del campionato di Top 12 di Rugby: terminato il girone di andata. A conquistare il titolo di campione d’inverno è il Petrarca Padova che batte in casa le Fiamme Oro in un match davvero difficile. Inseguono, a pochissime lunghezze di distanza, Rovigo, ValoRugby e Calvisano, in un campionato davvero apertissimo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati ...

Rugby – TOP12 - Petrarca campione d’inverno : Il ValoRugby cade a Calvisano, Petrarca campione d’Inverno Con una bella prestazione gli uomini di Andrea Marcato sono riusciti a superare le Fiamme Oro in un incontro duro ed equilibrato fino alla fine (al 73’ la meta di D’Onofrio ha riaperto il match spostando il parziale sull’11-10) e chiuso poi da Coppo, autore di due mete. Il Petrarca ha usufruito della sconfitta dell’ex capolista VaoRugby Emilia che è caduta 23-18 a Calvisano. ...

Rugby : Top 12 - Petrarca campione d'inverno : ANSA, - ROMA, 5 GEN - Con una bella prestazione il Petrarca Padova di coach Andrea Marcato è riuscito a superare per 18-10 le Fiamme Oro in un incontro duro ed equilibrato fino alla fine. Così, a ...

Rugby – TOP12 - l’Argos Petrarca Padova abdica dopo 9 mesi in vetta : ValoRugby Emilia chiude il 2018 in vetta : Toscana Aeroporti I Medicei batte 14-9 Argos Petrarca Padova che dopo 9 mesi consecutivi passati in vetta alla classifica abdica in favore di ValoRugby Emilia dopo nove mesi consecutivi in vetta alla classifica del massimo campionato, i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova abdicano, nell’ultima partita del 2018, fermati al “Lodigiani” di Firenze dai Toscana Aeroporti I Medicei che, vincendo 14-9, rilanciano le proprie ...

Rugby – Arca Gualerzi Parma ko contro Civitavecchia : i padroni di casa metto in discussione l’arbitraggio : Arca Gualerzi Amatori Parma ko 18-23 contro Civitavecchia Centumcellae: i padroni di casa mettono in discussione l’arbitraggio della gara Soltanto un metro arbitrale a senso unico per tutti gli 80 minuti nega all’Arca Gualerzi Amatori la possibilità di realizzare il colpaccio contro l’imbattuto Civitavecchia nell’ultima gara del 2018. 23 a 18 per i laziali il risultato finale con l’Amatori Parma che riesce a conquistare il ...

Rugby – Cus Siena supera l’Arca Gualerzi Amatori : ospiti ko dopo 3 successi consecutivi : Cus Siena batte Arca Gualerzi Amatori nella sfida dell’ottava giornata di campionato: si interrompe la striscia di successi che vedeva gli ospiti vincitori nelle ultime 3 gare Passo falso per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ottava giornata di campionato subisce la sconfitta sul campo del Cus Siena interrompendo così la striscia di 3 vittorie consecutive. 14 a 3 il risultato finale con Siena che segna una meta per tempo approfittando ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : Petrarca vittorioso - Fiamme Oro beffate in casa : Siamo al giro di boa della Continental Shield: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. Le Fiamme Oro perdono in casa contro il Locomotive Tbilisi e dicono addio alla qualificazione, mentre il Petrarca asfalta i Belgium Barbarians e prenota un posto al turno successivo. Nella Pool A sconfitta interna per le Fiamme Oro, battuta dai georgiani del Locomotive ...

Rugby – L’arca Gualerzi Amatori firma il tris : Modena ko - per i padroni di casa è il 3° successo consecutivo : L’Arca Gualerzi Amatori firma il 3° successo consecutivo: alla Cittadella del Rugby i padroni di casa superano Modena per 33-3 Terza vittoria consecutiva per L’arca Gualerzi Amatori nel campionato di Serie B che davanti al proprio pubblico conquista il bonus offensivo consolidando la quinta posizione in classifica ad un punto dal Livorno quarto. Partita dominata dall’inizio alla fine quella odierna alla Cittadella del Rugby con ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nella nona giornata il big match va al ValoRugby. Espugnato il campo del Petrarca : Il Top12 di Rugby è arrivato alla nona giornata girone d’andata: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccava lo scontro al vertice tra Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno imposto il primo stop stagionale ai campioni d’Italia, vincendo per 18-20. Ne approfittano il Calvisano, che passa 23-32 sul campo del Mogliano, ed il Rovigo, che vince in casa del Viadana per 9-28, ...

Rugby – TOP12 - la preview della 9ª giornata : Argos Petrarca punta a consolidare la propria leadership contro ValoRugby Emilia : Tutto pronto per la 9ª giornata di TOP12: ecco la preview del prossimo turno di campionato Torna in campo il TOP12 con la nona giornata di campionato che vedrà tutte le squadre scendere in campo domani alle 15 con i sei match di giornata che saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube e sull’App ufficiale della Federazione Italiana Rugby con la partita tra Verona e Valsugana che sarà visibile anche sulla pagina Facebook ufficiale ...

Rugby – Successo in trasferta per l’Arca Gualerzi Amatori : Rieti ko - espugnato il ‘Fulvio Iacoboni’ : Secondo Successo di fila per l’Arca Gualerzi Amatori che supera Rieti in trasferta con il punteggio di 31-12 Seconda vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che espugna il “Fulvio Iacoboni” di Rieti conquistando la terza vittoria stagionale e allo scadere con la meta di Negrello il bonus offensivo. 31 a 12 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che dopo un inizio in cui soffre l’attacco dei padroni di casa, preme ...