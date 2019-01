Roma | Tor Bella Monaca | droga nascosta nel sottoscala

Giornata della memoria. Riccardo Di Segni - rabbino capo di Roma - all'Huffpost : "La storia è ignorata - l'intolleranza cresce" : Una Giornata che guarda al futuro ricordando la più grande tragedia nella storia dell'umanità: la Shoah. È la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le vittime dell'Olocausto. Dell'attualità, oltre che del significato di questo evento, che in Italia sarà celebrato con mostre, proiezioni, conferenze dal nord al sud del Paese, ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus travolge l’Orobica - vincono Fiorentina e Roma nella quattordicesima giornata : In attesa del posticipo domenicale delle ore 12.30 tra il Milan e il Sassuolo, andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus non si distrae e conquista comodamente i tre punti, superando 5-0 in trasferta il fanalino di coda Orobica. Le reti della formazione allenata da Rita Guarino sono state siglate da Valentina Cenoia al 19′, dal centrale difensivo svedese ...

In manette a Roma 5 rapinatori di banche. Anche un poliziotto : Roma, 26 gen., askanews, - E' di cinque arresti il bilancio di un'operazione di polizia e carabinieri a Roma contro una banda specializzata in rapine in bAnche. Gli arrestati sarebbero responsabili di ...

Ultrà e poliziotto rapinatori : 5 arresti a Roma per 8 colpi alle banche : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo Nella banda, sgominata da un'operazione congiunta di ...

Roma - topi morti al liceo. Genitori indignati chiedono la chiusura : Non c"è solo il freddo a tormentare gli studenti Romani. E questa non è certo una novità. Non è passato neppure un anno dalla "famosa" circolare con cui la Azienda Sanitaria Locale invitava i presidi ad ispezionare classi, corridoi e dispense alla ricerca di eventuali roditori, riconoscendo, di fatto, un problema che con gli ultimi disservizi legati alla raccolta dell"immondizia non ha potuto fare altro che acuirsi. Come denuncia la mamma di uno ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : i giallorossi tornano a cercare André Gomes : Calciomercato Roma, Ultime notizie: rispunta il centrocampista portoghese André Gomes, intanto la Spal punta forte su Luca Pellegrini e Gregoire Defrel.

Design : Ied - Laura Negrini nuovo direttore sede di Roma : Roma, 24 gen. (Labitalia) - Laura Negrini è stata nominata direttore di Ied Roma, prendendo il pos[...]

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Roma - blitz per Barrios : tutto sul calciatore nel mirino dei giallorossi : Wílmar Enrique Barrios Terán (Cartagena de Indias, 16 ottobre 1993) è un calciatore colombiano, centrocampista del Boca Juniors e della nazionale colombiana. Cresciuto calcisticamente con il Deportes Tolima, dove dal 2013 al 2016 ha militato nella massima serie colombiana, totalizzando globalmente in quattro stagioni con il Deportes Tolima, 144 presenze segnando 5 reti. Nell’agosto 2016 passa al Boca Juniors, firmando con la società ...

Concorso educatore asilo nido a Roma - psicologo Alghero - dirigente amministrativo Imola : Dopo aver parlato dell'ultimo Concorso pubblico che si svolgerà in Campania per l'assunzione di differenti posizioni, si segnalano tre nuove selezioni, per il ruolo di educatore asilo nido, psicologo e dirigente amministrativo, presso l'area servizi amministrativi e culturali. I bandi, con scadenza fissata tra la fine di gennaio e febbraio sono stati emanati, dal Comune di Genzano di Roma (per educatore di asilo nido), dal Comune di Alghero (per ...

Napoli dice addio a Enzo Romano - patron dello storico Bar Moccia : Uno spirito da combattente, fino alla fine, fino a poco fa: VincEnzo Romano, il più grande dei tre figli del fondatore dello storico Bar Moccia di via San Pasquale a Chiaia, è finito oggi ad 86 anni. ...