Replica su Rai Play e trama puntata del 28 gennaio de La compagnia del cigno

La porta rossa - stasera su Rai 2 Replica episodi 9 e 10 : Leonardo si avvicina alla verità : stasera alle 21,20 andrà in onda su Rai Due il penultimo appuntamento con le repliche della prima stagione de La porta rossa, la serie tv di successo ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. La trama è un mix di generi: poliziesco, noir e fantasy. Il protagonista é il commissario Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, ucciso da un misterioso assassino e divenuto un fantasma che deve risolvere delle questioni in sospeso: ...

Replica Che Dio ci aiuti - la terza puntata in streaming su RaiPlay e RaiPremium : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela, la quale anche quest'anno sta conquistando l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Settimana dopo settimana gli ascolti della serie televisiva sono sempre in crescita e la fiction sembra essersi assestata sulla soglia del 26% di share con quasi sei milioni di spettatori ...

Replica La compagnia del cigno del 21 gennaio visibile in tv e online su RaiPlay : Ieri, lunedì 21 gennaio, è andata in onda la quarta puntata della nuova serie “La compagnia del cigno”. La fiction, incentrata sulle avventure degli studenti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sta regalando grandi soddisfazioni al pubblico da casa. Gli episodi andati in onda nella serata di ieri hanno messo in luce alcuni problemi che stanno contribuendo a generare agitazione nei ragazzi. Ricordiamo inoltre che la Replica della puntata ...

Replica La compagnia del cigno - 4ª puntata in streaming su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction La compagnia del cigno che vede protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Stasera in onda la quarta delle sei puntate previste in questa prima stagione, e nel caso in cui non avrete modo di seguirla in prima visione assoluta su Raiuno, potrete pur sempre rivederla in Replica streaming online sul portale gratuito della Rai, dove sarà possibile rivedere anche tutte le altre puntate già ...

Raid di Israele in Siria contro obiettivi iraniani. Teheran Replica : "Impazienti di eliminarvi dalla faccia della Terra" : Uno scambio di colpi a distanza, con un razzo iraniano in terra israeliana e un Raid di Israele in Siria come avvertimento per l'Iran. Una replica a parole da Teheran che non lascia spazio a interpretazioni: "Impazienti di eliminare Israele". Questo il clima che si respira in Medio Oriente, con un'escalation militare e politico che preoccupa.L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani ...

Terza puntata de La Porta Rossa in Replica su Rai2 con la doppia vita di Cagliostro - anticipazioni 20 gennaio : La Terza puntata de La Porta Rossa svelerà scomode verità su Leonardo Cagliostro? Stasera, 20 gennaio, Rai2 manderà in onda un nuovo appuntamento in replica con la serie di successo con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. In attesa dell'arrivo della seconda stagione a febbraio, la rete ripropone tutti gli episodi in prima serata per rinfrescare la memoria ai fan - e attrarre anche nuovo pubblico. Quanti segreti nasconde il ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival". La Replica della Rai : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...

Sanremo 2019 - il giallo della partecipazione di Saverio Raimondo. Replica della Rai : A Sanremo 2019 scoppia il giallo Saverio Raimondo . L 'indiscrezione viene lanciata da Blogo . Secondo quanto risulta, infatti, la Rai starebbe pensando al coinvolgimento del comico al prossimo ...

Replica Che Dio ci aiuti - seconda puntata visibile in streaming su RaiPlay : Giovedì 17 gennaio va in onda la seconda puntata della quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti. La nuova stagione è cominciata con l’arrivo di due volti nuovi, Ginevra e Maria, entrambe al centro della trama di questa seconda puntata. La prima è una donna dal passato un po’ oscuro che, molto presto, darà filo da torcere a Suor Angela, a causa di un terribile segreto che porta con sé. La seconda, invece, è la nipote di Suor Costanza e ...

Carboni esalta gli ascolti del Tg1 - Mimun del Tg5 Replica : "Trainato da costosissimi preserali" : Il direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, nell'audizione davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza Rai, poco fa ha sottolineato che "lo spettatore che ogni giorno ci sceglie è per noi uno stakeholder, un giudice, un azionista che, edizione dopo edizione, decide se rinnovare o meno la sua fiducia" e ha spiegato che la testata "ha mantenuto la sua leadership" negli ascolti. Quindi ha snocciolato alcuni dati:Nei primi giorni del 2019 ...

Replica La compagnia del cigno - terza puntata in streaming su Rai Play : Questa sera, lunedì 14 gennaio, andrà in onda la terza puntata della fiction di Rai Uno “La compagnia del cigno”. Come di consueto, saranno trasmessi due episodi: “L’orgoglio di Sara” e “Un’altra possibilità”. Il primo sarà incentrato sulla decisione di Barbara di lasciare il liceo classico e studiare al conservatorio, il secondo riguarderà invece lo 'strano' incidente del maestro Marioni. Dove vedere la Replica della terza puntata de La ...

La porta rossa : Replica su Rai 2 dal 13 gennaio - in attesa della nuova stagione a febbraio : In previsione dei nuovi episodi, attesi per il 13 febbraio, Rai Due a partire da questa domenica 13 gennaio replica in prima serata la prima stagione de La porta rossa, la serie rivelazione del 2017 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Le repliche dei 12 episodi - proposti in 6 appuntamenti serali - andati in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, dovrebbero concludersi dopo la messa in onda di Sanremo 2019, per fare poi spazio alla seconda ...

Replica Che Dio ci aiuti - la 1^ puntata in streaming su RaiPlay : La sera del 10 gennaio, su Rai Uno, è tornata in onda una tra le serie televisive più amate e seguite di sempre, “Che Dio Ci aiuti”. La fiction, incentrata sulle avventure dell’eccentrica Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è, ormai, giunta alla sua quinta edizione e si compone, come di consueto, di 10 puntate. I primi due episodi, andati in onda ieri sera 10 gennaio, si sono intitolati rispettivamente: “Omnia in bonum” e “Come nelle favole”. Il ...