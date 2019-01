Quella virata verso l' Italia che incastra Sea Watch 3

ilgiornale

: RT @liumonti: Ognuno ha le sue info, credo che il Napoli avesse fissato a 90 milioni la cifra 'irrinunciabile' e che il Psg non sia arrivat… - _CalcioItaliano : RT @liumonti: Ognuno ha le sue info, credo che il Napoli avesse fissato a 90 milioni la cifra 'irrinunciabile' e che il Psg non sia arrivat… - ateneodance : RT @liumonti: Ognuno ha le sue info, credo che il Napoli avesse fissato a 90 milioni la cifra 'irrinunciabile' e che il Psg non sia arrivat… - liumonti : Ognuno ha le sue info, credo che il Napoli avesse fissato a 90 milioni la cifra 'irrinunciabile' e che il Psg non s… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) I l comandante di Sea3 rischia l'arresto per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per aver messo a rischio la vita di 47 immigrati. Arriva, infatti, dalla Guardia costiera olandese, la conferma che nel momento in cui le condizioni meteo peggiorarono, fu lui stesso a decidere, in maniera del tutto illogica, di virarel', che si trovava a 100 miglia nautiche da quel punto, anziché andarele coste tunisine, distanti 74 miglia, come indicato proprio dagli olandesi.Abbiamo contattato il Jrcc, ovvero il centro di coordinamento dei Paesi Bassi e la risposta è stata chiara: "A nome del governo di questo Paese - ci hanno chiarito - possiamo confermare che abbiamo chiesto alle autorità tunisine il loro permesso affinché Sea3 potesse cercare rifugio per condizioni meteorologiche avverse nelle vicinanze della loro linea costiera. L'equipaggio di Seaè ...