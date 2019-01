“Quei nove minuti e mezzo che rivoluzionarono l’Italia”

ilfogliettone

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ha vissuto minuto per minuto a fianco di Silvio Berlusconi fino a quando s’è accesa la luce rossa della telecamera del Tg 4. Erano le 17,30 del 26 gennaio 1994 quando l’allora imprenditore-editore fece la sua apparizione sugli schermi tv di tutta Italia, annunciando la sua discesa in campo. E, ancora oggi, come allora, Emilio Fede, ricorda “commosso” queie ventisecondi di videomessaggio trasmessi dagli studi del suo telegiornale. E, prima che andasse in onda, ricorda anche un Berlusconi “convinto ed emozionato, perché in quel momento si giocava il futuro dell'Italia”.Dottor Fede, sono trascorsi venticinque anni dal quel video messaggio di cui lei oltre che testimone è stato protagonista.“Tutto nasce dopo un momento di preoccupazione politica, quando Achille Occhetto ha dichiarato di essere la guida di una gioiosa macchina da guerra per conquistare il governo e ...