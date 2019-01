Psichiatra su Sea Watch:contesto penoso

: #SeaWatch3, la delegazione composta dai parlamentari Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, una… - RaiNews : #SeaWatch3, la delegazione composta dai parlamentari Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, una… - Cascavel47 : Sea Watch, ecco i minori a bordo: il più piccolo ha 14 anni, poi 16enni e 17enni Psichiatra: “Loro situazione è dev… - Barbara_Goi : RT @fattoquotidiano: Sea Watch, ecco i minori a bordo: il più piccolo ha 14 anni, poi 16enni e 17enni Psichiatra: “Loro situazione è devast… -

"In Libia hanno subito torture, vessazioni e ricatti, c'è una persona che ha perso un occhio, gente con tagli e con le dita ammaccate dai colpi subiti. La situazione psicologica di tutti è molto precaria". Così loGaetano Sgarlata,di ritorno dalla Seasulla quale era salito in mattinata insieme con tre parlamentari. E il Garante per l'infanzia Filomena Albano ribadisce:"I minorenni a bordo vanno fatti sbarcare subito".Fonti normative internazionali e europee prevedono un'accoglienza adeguata ai minori.(Di domenica 27 gennaio 2019)