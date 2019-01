Pronostico Newcastle vs Manchester City, Premier League 29-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 27 gennaio 2019), martedì 29 gennaio. La corsa per il titolo è ancora aperta ine uno dei match cruciali di questa giornata vedrà proprio ildi Pep Guardiola impegnato sul difficile campo del. Per i Citizens la sfida è decisamente importante, ed i tre punti sono necessari per tenere ancora il fiato sul collo del Liverpool. Di contro, c’è unin lotta per la salvezza e che nel match d’andata ha mostrato di saperli impensierire.della partita.Come arrivano?Il, è quartultimo con 21 punti dopo ventitré turni di campionato, mentre in FA Cup sono stati estromessi da Watford per 2-0 (gol di Gray e Success). Nell’ultimo turno la formazione di Rafa Benitez ha battuto una diretta concorrente per la lotta salvezza come il Cardiff per 3-0. Il, ...