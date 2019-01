Pronostico Estudiantes LP vs Velez Sarsfield, Superliga Argentina 29-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 27 gennaio 2019)LP-, martedì 29 gennaio. Il 16° turno dellamette di fronte, due squadre pronte a darsi battaglia al ”Ciudad de La Plata”. I Pincha hanno 18 punti in graduatoria, sette in meno de El Fortin che arrivano alla sfida dopo quattro risultati utili consecutivi. I padroni di casa arrivano dal pari col San Lorenzo, mentre la vittoria manca dallo scorso 3 novembre. Serve dunque il riscatto per i ragazzi di Leandro Benitez.della partita.Come arrivanoLP e?L’è reduce dal secondo pareggio per 1-1 con il San Lorenzo dopo quello ottenuto contro il Lanús prima della pausa di fine anno. Ha perso solo con il Rosario Central nelle ultime 9 giornate. In casa il rendimento è buono con tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. In classifica è ...