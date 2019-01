Pronostico Arsenal vs Cardiff, Premier League 29-01-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 27 gennaio 2019), martedì 29 gennaio. A pochi giorni dal tonfo in FA Cup contro il Manchester United, l’ritorna all’Emirates per proseguire la sua rincorsa al quarto posto. Si confronterà contro unche ha fame di punti e lotta per la salvezza, ma non sarà un compito semplice per i Bluebird di Neil Warnock.della partita.Come arrivano?L’è reduce dall’eliminazione in FA Cup per 3 a 1 rimediato in casa contro il Manchester United. Nell’ultimo turno ha battuto per 2 a 0 il Chelsea di Maurizio Sarri, ora a -3, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della ChampionsIl, invece, non è sceso in campo in Coppa, ma ha vissuto una settimana straziante a causa della scomparsa del nuovo attaccante Emiliano Sala prelevato dai francesi del Nantes. E’ ...