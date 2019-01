Ponte Morandi | i lavori fanno paura «Ignoti i rischi per la salute»

Genova - crollo Ponte Morandi : il disastro “ha svelato fragilità - vulnerabilità e inefficienza” : Il disastro del crollo di ponte Morandi “ha assunto per noi genovesi un significato anche simbolico: ha svelato, in modo clamoroso, la fragilità della nostra modernità, la vulnerabilità della città, l’inefficienza dei sistemi di gestione e controllo, pubblici e privati“: lo ha dichiarato Valeria Fazio, procuratore generale della Corte d’Appello di Genova nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno ...

Ponte Morandi : la ricostruzione del Sole 24 Ore e la nebbia che avvolge stralli - impalcato e bobina : Purtroppo solo la traduzione completa del report di 172 pagine inviato dal laboratorio svizzero Empa svizzera potrà chiarire meglio la questione degli stralli che abbiamo anticipato ieri. Per il momento, riteniamo valga la pena tornare sull’argomento. L’anticipazione del Sole 24 Ore Vi abbiamo raccontato che per Il Sole 24 Ore, i tecnici svizzeri, secondo una prima parziale traduzione dal tedesco del loro studio, sembrano ritenere che non siano ...

Ponte Morandi - perquisizioni e sequestri in sedi di Spea e uffici del Mit a Genova : verifiche su controlli di altri 5 viadotti : perquisizioni e sequestri nelle sedi di Spea a Genova, Milano e Firenze, nonché nell’ufficio tecnico sorveglianza autostradale e in quello del ministero dei Trasporti nel capoluogo ligure. È l’ultimo blitz della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto provocando 43 morti. In questo caso, passando al setaccio gli uffici di Spea e degli enti preposti al ...

Ponte Morandi : Autostrade paga le case degli sfollati. Ma sul resto delle somme esprime riserve : Un bonifico di 115 milioni a saldo degli importi necessari all’acquisto delle case degli sfollati del Ponte Morandi, così come chiesto dal commissario Bucci. Leggermente in ritardo rispetto al termine del 20 gennaio, ma alla fine si è risolto tutto. I rimborsi ai cittadini inizieranno tra due giorni. Per pagare invece le somme previste per la demolizione e la ricostruzione, Autostrade ha tempo fino al 31 gennaio. La nota di Aspi La nota con cui ...

Ponte Morandi : Aspi - approfondire tema importi demolizione e ricostruzione : Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Autostrade "ritiene opportuno fino al 31 gennaio, termine concesso dal Commissario, approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte, al fine di chiarire all’esito di tali approfondim

Mattarella : ricostruzione Ponte Morandi è una priorità nazionale : Roma, 23 gen., askanews, - 'Alla città di Genova, che ha dimostrato ancora una volta i suoi valori di solidarietà, va garantito che la ricostruzione del ponte, in tempi certi, sia una priorità ...

Eccesso di asfalto sul Ponte Morandi. Concausa del crollo o segno di cattive manutenzioni? : Un nuovo colpo di scena nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Nel corso dei lavori di smantellamento dei monconi del viadotto è stata rilevata una quantità anomala di asfalto. Toccherà alla Procura, adesso, accertare se l’Eccesso di bitume, con il suo peso, possa aver contribuito al cedimento. La scoperta La quantità anomala di asfalto rinvenuta sul ponte è stata inserita dai consulenti dei pm, Renato Malerba e Piergiorgio Buratti nel ...

La rottura di due tiranti del pilone 9 all'origine del crollo del Ponte Morandi a Genova : E' quanto emerge dalle conclusioni dei periti incaricati dalla procura per fare luce sulle cause della tragedia, e depositate al Palazzo di giustizia. Secondo la perizia la rottura dei tiranti fu ...

Ponte Morandi : per i periti della Procura cadde per primo lo strallo della pila 9 : I periti della Procura, Renato Buratti e Piergiorgio Malerba, hanno consegnato il dossier sulle cause del crollo del Ponte Morandi: a cadere per primi sono stati i due stralli “catalogati come reperti 132”. Il contenuto del report per ora, dichiara il Procuratore Francesco Cozzi a Repubblica Genova, “non sarà inviato neppure ai periti del gip”: il riserbo è massimo. Il dossier Qualcosa era già trapelata a novembre, scrive Repubblica Genova. ...

Genova - Ex-Otago : 'La nostra città fra lo shock di Ponte Morandi e l'eredità di De Andrè' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Genova - Ponte Morandi : proseguono le operazioni pre-smantellamento del moncone ovest : proseguono a Genova le operazioni di preparazione allo smantellamento del moncone ovest del Ponte Morandi, il cui crollo, lo scorso 14 agosto, ha provocato la morte di 43 persone. In corso le attività di scarifica dell’asfalto e rimozione dei new-jersey. Domani è previsto l’inizio dello smantellamento del materiale ferroso che compone le carpenterie accessorie. L'articolo Genova, Ponte Morandi: proseguono le operazioni ...

Ponte Morandi : il contratto unico e le complicazioni che restano da risolvere : Il contratto unico è stato firmato ma restano alcune questioni ancora aperte. Una riguarda la sua posizione, perché il Ponte sarà spostato più in là di venti metri. L’altra è questa: si tratta del ripristino di un Ponte o della costruzione di un Ponte nuovo? Non sono temi da poco, spiega oggi Il Secolo XIX. Le complicazioni legate allo spostamento Il Ponte sarà spostato di una ventina di metri verso sud, per evitare qualsiasi interferenza con le ...

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte Morandi sarà percorribile dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere

Ponte Morandi - ‘la ricostruzione al Registro Navale Italiano’. La notizia scompare - non la verità : Incuriosisce di più una notizia che viene pubblicata o una che misteriosamente scompare? Nel turbolento vivere quotidiano in cui tutti criticano la stampa, ne attaccano l’indipendenza (temendo in realtà che i giornali siano davvero liberi di scrivere quel che va raccontato), si ubriacano di fake news e – come moderni untori – offrono il calice a chi è nella rubrica di WhatsApp, viene da chiedersi che effetto possa fare l’eliminazione ...