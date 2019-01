Ponte | lavori sul lato ovest

Ponte - a Certosa c’è paura per i lavori : «Ignoti i rischi per la salute» | : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Genova - Bucci : "Percorribile dal 15 aprile 2020 - a marzo via ai lavori" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"

Ponte Morandi : fumata nera per il contractor unico per i lavori : Tramonta la possibilità di avere un capofila unico e un solo contratto di appalto sia per la demolizione che per la ricostruzione del Ponte Morandi. Il soggetto candidato a essere capofila dell’opera era PerGenova, la società consortile composta da Salini Impregilo e Fincantieri, che si è assicurata l’appalto per la ricostruzione del Ponte. PerGenova avrebbe dovuto essere capofila anche dell’Ati dei demolitori (composta da Fagioli, Fratelli ...

Genova - come sarà il nuovo Ponte : le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli di opera e lavori : A costruire il nuovo ponte sul Polcevera sarà la cordata composta da Salini Impregilo, Italferr e Fincantieri. Mentre c’è stato il via libera dal Tribunale di Genova per la demolizione dei tronconi del ponte Morandi, i lavori per il nuovo viadotto dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno e, da programma, dovrebbero durare 12 mesi. L'articolo Genova, come sarà il nuovo ponte: le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli ...

Genova - a febbraio i lavori per il nuovo Ponte : la ricostruzione costerà 220 milioni : Il ponte Morandi crollato a Genova sarà ricostruito da Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr. Il decreto che affida i lavori è stato pubblicato sul sito ufficiale della struttura commissariale ...

Bucci : lavori Ponte a Salini-Fincantieri : 18.00 La ricostruzione del ponte di Genova è affidata alla cordata Salini ImpregiloFincantieri e Italferr per 202 milioni di euro. Lo ha ufficilizzato in conferenza stampa il Commissario Straordinario, Bucci, assicurando: "Il ponte lo avremo in 12 mesi, anche se non sarà accessibile per quella data". Bucci spiega che Renzo Piano ha accettato di sovraintendere al progetto e che anche l'azienda Cimolai e l'architetto Calatrava sono a ...

Genova - assegnati i lavori sul Ponte | : Come anticipato dal Secolo XIX, della ricostruzione si occuperanno Impregilo, Fincantieri e Italferr. L’architetto Renzo Piano farà da “supervisore”

Genova - assegnati i lavori sul Ponte | Live : Polemica a Palazzo Tursi dopo la richiesta delle opposizioni (poi respinta) di sospendere i lavori per ascoltare la parole del sindaco-commissario