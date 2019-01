Personale Ata 2018 | graduatoria I e III fascia | punteggio vale coi contributi

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente degli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua volta la circolare attuativa, ...

Prestiti Mediolanum 2019 : preventivo di prestito Personale - calcolo rata - simulazione e opinioni : I Prestiti Mediolanum del 2019 sono il frutto di un lungo cambiamento percorso all’interno della rinomata e omonima s.p.a, oggi risposta alle sempre più numerose domande di finanziamento. Nota come banca per investimenti, Banca Mediolanum ha creato un programma di sovvenzione per i propri clienti bisognosi di Prestiti, tanto da aggiudicarsi nel 2014 il premio ABI per i cambiamenti rivoluzionari avvenuti nella propria organizzazione interna ...

Personale Ata : come accedere alla I fascia : Il Personale ATA precario è suddiviso in tre graduatorie: graduatoria di I fascia, II fascia e III fascia. In alcune scuole le graduatorie di I e II fascia sono esaurite. In questo caso le segreterie scolastiche, previa autorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali, possono attingere alla graduatoria di III fascia. Analizziamo nei dettagli come accedere alle tre graduatorie. I fascia La graduatoria di I fascia è anche detta “24 ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In sintesi, si esplica ...

Sciopero scuola : docenti e Personale Ata 'incrociano le braccia' sabato 26 gennaio : Una raffica di scioperi sta interessando questa seconda metà del mese di gennaio. Ad incrociare le braccia non sono soltanto i lavoratori nel settore dei trasporti, ma abbiamo visto come anche in altri ambiti lavorativi si sono già svolte delle proteste sindacali. Altre andranno in scena tra pochi giorni, come ad esempio l’agitazione di docenti e personale ATA nel comparto scolastico. La giornata in cui le lezioni saranno a rischio è quella di ...

Personale Ata 2019 : ore straordinario retribuite - come funzionano : Personale Ata 2019: ore straordinario retribuite, come funzionano Ore straordinario Personale ata 2019 Le ore di straordinario effettuate dal Personale Ata vanno sempre retribuite. In alternativa è possibile sostituire la retribuzione con un riposo compensativo. A stabilirlo è il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, in particolare alle voci relative al Personale Ata e al suo orario di lavoro. Gli straordinari vanno pagati, anche ...

Personale Ata 2018 : cambio supplenza al 30/6 - quando si può fare : Personale Ata 2018: cambio supplenza al 30/6, quando si può fare supplenza Ata 2018 e cambio scuola Un lavoratore del Personale Ata può lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?Specificando ancora meglio, è possibile lasciare una supplenza già accettata con inizio a decorrere dal 30 giugno per un’altra con inizio a decorrere dalla stessa data? Si può accettare una supplenza al posto di un’altra? La risposta alla domanda è ...

Personale Ata : il part-time è compatibile con lo straordinario? : Il Personale ATA con uno status lavorativo part-time può effettuare gli straordinari, a patto che ci siano alcune eventualità che lo legittimino. Prima di tutto, è bene sapere che tali straordinari sono praticabili da parte dei part-timer solamente nelle giornate di attività lavorative. Orizzonte Scuola si è occupato di un caso interessante che vi riassumeremo qui di seguito. Personale ATA: il caso della signora Lucia La signora Lucia, scrivendo ...

Permessi Personale Ata : tutto quello che c’è da sapere : Il CCNL scuola del 09.04.18 include delle novità riguardanti i Permessi Personale ATA. In precedenza abbiamo analizzato i Permessi per i docenti, ora vediamo nel dettaglio quali tipologie di Permessi spettano al Personale Ata. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (documentati anche tramite autocertificazione) sono stati modificati in 18 ore per anno ...

Calendario scioperi - 14-19 gennaio : fermi Personale OSS e trasporti - fra cui ATAC di Roma : Sono numerosi gli scioperi previsti nell'intero territorio nazionale italiano nel periodo compreso dal 14 al 19 gennaio 2019. Come spesso accade, le più frequenti saranno le agitazioni riguardanti il settore trasporti, sia esso aereo, marittimo, ferroviario o pubblico locale in alcune città. Ma nel corso della prossima settimana, non mancheranno gli scioperi anche per quanto riguarda altri settori, primo fra tutti il personale socio-sanitario ...

Emirates cerca Personale di bordo : selezioni a Milano - Roma - Torino e Catania : Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città: Milano, Roma, Torino e Catania. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti ...

Mobilità 2019 Personale Ata - ultime notizie al 9/01 : Vediamo dettagliatamente le disposizioni relative alla Mobilità per il Personale A.T.A. relativamente agli anni scolastici per il triennio 2019/22, contenute nel CCNI Mobilità 2019. Personale Ata in attesa di sede di titolarità Le disposizioni si applicano al Personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. Può partecipare ai movimenti, con stesse modalità, ...

Scuola - Personale Ata ultime notizie : dal 2020 si cambia - pulizie solo con dipendenti : A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 445 assistenti amministrativi e dei 23 tecnici, assunti nell’anno scolastico 2018/2019. Tale disposizione è la diretta conseguenza di quanto contenuto nell’articolo 1, (commi da 619 a 621) della legge n. 205/2017. Scuola, pulizie: dal 2020 si cambia Dal 1° gennaio 2020, invece, le ...