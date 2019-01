Perché la Giornata della Memoria si celebra proprio oggi?

Giornata memoria - il racconto dell’ex deportato Emo Bianchi : “Uccisero un mio compagno Perché aveva fatto una carezza a un bimbo tedesco” : “Ogni domenica, alle nove e mezza, venivano a prenderci dal campo con un camion. Sceglievano i più debilitati. In italiano, ci dicevano: ‘Vieni, vieni al Pronto soccorso, ché lì ti danno da mangiare i maccheroni. Non vedi come sei diventato magro?’. Non è più tornato indietro nessuno. Li portavano ai forni crematori”. Emo Bianchi ha 96 anni, ne aveva soltanto 20 quando fu firmato l’armistizio di Cassibile. Era il 3 settembre del 1943, e i ...

Caro Mattarella - Perché nella Giornata della memoria non si parla mai dei rom? : Caro Presidente Mattarella, Come ogni anno, anche quest’anno si festeggia la liberazione di Auschwitz e commemoriamo milioni di morti, vittime dello sterminio nazifascista. Come ogni anno centinaia di ragazzi partono verso la Polonia per visitare il luogo simbolo dell’orrore e per realizzare e imparare che quell’orrore di cui è capace l’essere umano non ha confini e limiti. In questo periodo dell’anno ci commuoviamo con le testimonianze di ...

Giornata mondiale contro hiv e Aids : Perché il test dovremmo farlo tutti : (foto: CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images) In Europa la situazione migliora, ma non con la velocità sperata. In Italia è stabile, ma il numero dei contagi è ancora troppo alto: quasi quattromila nuove infezioni da hiv nel 2017, tra diagnosi e proiezioni sul sommerso, sono la spia di un’epidemia che non accenna ancora a placarsi. Nonostante i progressi terapeutici, insomma, siamo lontani dall’obbiettivo lanciato dall’Oms: sconfiggere l’hiv entro il ...

Giornata contro la violenza sulle donne : ecco quando è nata e Perché : Giornata contro la violenza sulle donne: ecco quando è nata e perché Dal sacrificio delle sorelle Mirabal alle scarpe rosse. Date, personaggi e momenti storici che hanno reso il 25 novembre il giorno in cui il mondo denuncia il femminicidio e gli abusi di genere Parole chiave: ...