Perché il Papa ha definito Maria l' influencer di Dio

Lorella Cuccarini : "Se ci sono più uomini ai vertici è Perché sono più predisposti. Ci sono rimasta male per le parole del Papa sugli atei" : Lorella Cuccarini senza freni: il settimanale Oggi l'ha intervistata sui temi di stretta attualità come i flussi migratori, l'economia, le quote rose. Ebbene, ne emerge un ritratto a trazione fortemente sovranista, anche se lei sembra rifiutare tale etichetta.Ecco cosa dice sull'Europa: Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro. Il mercato impone le leggi e tutto il resto. Prenda l'Europa: ce l'hanno ...

Stuprata e incinta del papà orco : 'Ancora oggi mi chiedo il Perché' : L'uomo è in carcere dal 2015 e solo oggi la ragazza ha deciso di raccontare la sua triste storia al mondo intero. Quello che prova è un misto di emozioni: ' Lo odio, ma allo stesso tempo non potrò ...

“Ti odio così tanto - papà. Perché fai sempre piangere mamma?” : le sfuriate di William contro il principe Carlo : “Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?”. così diceva il principe William quando aveva 14 anni al padre Carlo, erede al trono d’Inghilterra. A rivelarlo è la biografa reale Katie Nicholl, che ha spiegato come il primogenito di Carlo e Diana risentisse molto delle tensioni tra i genitori. “La principessa dipendeva da William, con cui si confidava regolarmente – dice Nicholl -. Era ...

'Papà - mamma non mi fa mangiare i bastoncini' e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi 'veg' : TRIESTE. Tra moglie e marito non mettere il dito. Ma nemmeno il bastoncino di pesce. Nell'era delle famiglie lacerate e dei tentativi di affido condiviso, capita che una mamma e un papà riescano a ...

"Papà - mamma non mi fa mangiare i bastoncini" : e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

"Papà - mi fai assaggiare i bastoncini che mamma non vuole?" : e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

Il papà in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

Vaticano - Papa Ratzinger e il quinto anno di silenzio. Il sospetto tremendo : "Perché non parla più" : Il quinto anno di silenzio di Joseph Ratzinger. Il Papa Emerito, dopo il clamoroso addio del 2013, ha centellinato i suoi interventi pubblici. Come sottolinea il Giornale, l'ultimo è stato poche settimane fa, un chiarimento nella polemica sull'interpretazione del dialogo tra la confessione ebraica e

Pasquale Tridico - papà del reddito di cittadinanza : "Vi spiego Perché combatterà i 'divanisti" : I primi assegni, salvo intoppi, dovrebbero arrivare ad aprile, giusto in tempo per le elezioni europee. Ma tra paletti sull'Isee, doti fiscali da portare a chi assume, condizioni sulle offerte di lavoro e molto altro, quello della del reddito di cittadinanza è una selva a tratti ancora oscura. A illuminarla, almeno in parte, è Pasquale Tridico, il papà della misura tanto cara ai Cinque Stelle, in un'intervista al quotidiano ...

Vaticano - Renato Farina contro Papa Francesco : Perché sull'immigrazione sta sbagliando tutto : perché la Chiesa in Italia e in Europa è diventata insignificante in politica? Ha dimenticato i più dimenticati, ovvero il ceto medio, ormai proletarizzato, e numericamente dominante. Il quale addolorato e triste ricambia con la stessa moneta. La Chiesa non conosce più il popolo, inteso come le mass

Antonio Socci - papa Francesco perde fedeli Perché parla come Emma Bonino : Una bambina di dieci anni dà lezione di saggezza a un mondo scolastico intriso di multiculturalismo 'politically correct' e soprattutto dà lezione di cristianesimo ai vertici clericali e vaticani. Due episodi, avvenuti in simultanea, diventano ...

"Perché è ancora Papa" : il libro sui segreti di Benedetto XVI : Benedetto XVI potrebbe essere ancora il papa regnante della Chiesa cattolica.Questo, in sintesi, è il messaggio contenuto nel sottotitolo della nuova opera di Antonio Socci, che si propone di raccontare i "segreti" di Joseph Ratzinger, a più di cinque anni dalla storica rinuncia. Il giornalista aveva già fatto parlare di sè con "Non è Francesco", ma quest'ultima fatica letteraria, tutta incentrata sulle dimissioni del pontefice tedesco, sarebbe ...