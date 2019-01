Per quale motivo l' Italia non sente il bisogno di architettura?

La foto di Salvatore Esposito ed Ellen Pompeo fa il giro del mondo Per festeggiare un evento importante - quale? : Un selfie che ha fatto il giro del mondo. Da una parte lei, Ellen Pompeo alias Meredith Grey, dall'altra lui, Salvatore Esposito, quello noto in tutto il mondo come Genny Savastano. Gomorra sbarca su Netflix con le prime due stagioni e anche Ellen Pompeo si è lasciata conquistare dalla saga della famiglia Savastano e di tutta la violenza e la crudeltà che la serie Sky è riuscita a sdoganare segnando la rinascita delle serie tv italiane. I due ...

Giovanni Toti - il piano diabolico Per abbandonare Berlusconi : quale partito vuol creare - e con chi : La grandi manovre nel centrodestra puntano a dopo le elezioni Europee, quando il progetto della "seconda gamba" lanciato da Giorgia Meloni diventerà una realtà. Anche all'interno di Forza Italia sono pochissimi quelli convinti di un "effetto Silvio" per rilanciare partito e coalizione, la presenza d

Inter - quale futuro Per Candreva? L’agente lascia aPerta l’ipotesi addio : Antonio Candreva potrebbe lasciare l’Inter anche in questa sessione di calciomercato, l’agente Pastorello non nega tale possibilità Federico Pastorello, procuratore dell’Interista Antonio Candreva, ha analizzato le possibili alternative per il futuro dell’esterno in chiave calciomercato. Possibile l’addio all’Inter per Candreva, il quale non sembra rientrare nei piani di Spalletti che lo sta utilizzando ...

Busta paga o Flat tax Per dipendenti pubblici e privati - quale conviene : Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati, quale conviene Confronto Flat tax contro Busta paga dipendenti L’entrata in vigore della Flat tax nel 2019 potrebbe cambiare il pensiero di chi fino a oggi riteneva più conveniente ricevere una Busta paga ogni mese, piuttosto che fatturare in qualità di lavoratore autonomo. La Flat tax andrà infatti a cambiare le carte in tavola, sotto l’aspetto dei redditi. Con le partite Iva che ...

Lionel Messi torna in Nazionale : quale futuro Per il 'nemico' Icardi? : Lionel Messi sta pensando di rientrare in Nazionale dopo il deludente Mondiale russo nel quale non ha certo brillato Lionel Messi sta preparando il suo ritorno nella Nazionale argentina. Il ...

Annunciato lo spin-off di Jane The Virgin con Gina Rodriguez : quale ruolo Per la star della serie originale? : Il network CW ha Annunciato lo spin-off di Jane The Virgin. Proprio così: la storia di Jane Gloriana Villanueva non terminerà dopo la quinta e ultima stagione - in arrivo quest'anno sul canale americano. Intitolato Jane the Novela, il nuovo progetto ha ricevuto il via libera per la produzione di un pilot. Lo spin-off sarà una serie antologica, narrata sullo stile di una telenovela, e basata sui romanzi scritti dalla protagonista di Jane the ...

Xbox One X vs PS4 PRO : Quale acquistare Per gli Home Video Bluray? : Mentre molti attendono con ansia le PS5 e Xbox Scarlett o Anaconda (nomi provvisori), c’è chi è in procinto di acquistare una Xbox One X o PS4 PRO da utilizzare non solo come console da gioco ma anche come lettore multimediale per guardare gli Home Video in digitale o Bluray. Quale scegliere tra Xbox One X e PS4 Pro? Scopriamo insieme cosa offrono! Xbox One X contro PS4 Pro: 3D vs 4K Quando si parla di console ...

Mondo del lavoro sempre più automatizzato : quale futuro Per i lavoratori? : L'arrivo dei robot e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno dato il via ad una radicale trasformazione. Il nuovo rapporto realizzato dall'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea ...

Navigator primi precari : "Co.co.co. Per due anni". Parla Pasquale Tridico : I Navigator "avranno un contratto di collaborazione per due anni ma c'è l'impegno del governo a stabilizzarli, ci sono i soldi e si dovrà procedere. Il co.Co.Co è più veloce" dice Pasquale Tridico Parlando della differenza con i contratti a tempo, "ci sono vincoli meno stringenti". Coloro i quali saranno chiamati a guidare i disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza a trovare una nuova occupazione ...

Ciclismo : quale squadra nel 2020 Per Vincenzo Nibali? Resta il dubbio tra Trek-Segafredo e Bahrain-Merida : È iniziato per Vincenzo Nibali il secondo ritiro stagionale con la sua Bahrain-Merida: il capitano della squadra del Medio Oriente sarà con alcuni compagni in quel di Cambrils, in terra spagnola, per preparare al meglio il debutto in questo 2019, che come annunciato sarà all’UAE Tour e non più alla Vuelta a la Comunitat Valenciana. Obiettivi, dopo un’annata dura come quella appena passata, sono il Giro d’Italia e il Tour de ...

Destiny 2 dopo il divorzio tra Bungie e Activision - quale futuro Per il brand? : È stata una settimana decisamente frizzantina per Destiny 2. Lo sparatutto in salsa Sci – Fi sviluppato da Bungie ha visto infatti cadere il patrocinio di Activision, con il producer che ha sancito il divorzio definitivo con lo studio di sviluppo e di fatto con l'intera saga, dopo anni di tensioni tra le due parti. Divergenze di punti di vista e decisioni prese non proprio di comune accordo hanno portato all'epilogo che tutti hanno avuto modo di ...

"C'è stata un rete di protezione Per Battisti sulla quale stiamo facendo accertamenti" : Dottor Giannini, è emozionato per il risultato raggiunto?Diciamo che sono soddisfatto. Avere una telefonata nella notte che ti annuncia la cattura di Battisti. Sa, quando si fa una ricerca del latitate, a volte sembra che sei vicino a una svolta, poi come il nel gioco dell'oca si torna alla casella di partenza. Dunque, sì, quando me lo hanno detto è stata una emozione.Voce ferma, Lamberto Giannini, risponde attorno alle otto ...