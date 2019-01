Per i naufraghi della Sea-Watch non serve la politica | basta l' umanità

Isola dei Famosi - anticipazioni 1^ puntata : una sorpresa Per i 16 naufraghi in Honduras : Giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su canale 5, prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, anche quest'anno condotta da Alessia Marcuzzi, coadiuvata in studio da due nuove opinioniste, Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Stando alle anticipazioni su quanto vedremo in diretta tv nella prima puntata, veniamo a sapere che una sorpresa attenderà i sedici naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Nel corso della serata, infatti, la ...

Isola dei Famosi - le regole Per i naufraghi e il kit di sopravvivenza : L‘Isola dei Famosi sta per iniziare: il prossimo 24 gennaio Alessia Marcuzzi presenterà al pubblico i nuovi naufraghi. In Honduras sbarcheranno 16 concorrenti pronti a mettersi alla prova: l’ex star del GF, Marina La Rosa, il giornalista Paolo Brosio, la cantante Jo Squillo, le figlie di Sinisa Mihajlovic, Virginia e Victoria, ma anche l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal e l’ex star di Amici, Luca Vismara. Nel cast ...

Foto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019 in partenza Per l’Honduras : i nomi ufficiali del cast : La Foto dei naufraghi de L'Isola dei Famosi 2019 in partenza per l'Honduras è arrivata sui social tramite la pagina ufficiale del reality e di Verissimo e ha fatto già il giro del web. Tutti confermati i rumors dei giorni scorsi ma ancora qualche punto interrogativo a cominciare da quello che riguarda Jeremias Rodriguez. Il fratello di Cecilia e Belen dovrebbe partire come concorrente della nuova edizione ma un incidente al polso potrebbe ...

De Falco - M5s : "Nessuno rimanga indietro era anche Per naufraghi" : "A Di Maio ricordo che noi abbiamo sempre detto 'nessuno rimanga indietro' e non abbiamo escluso da questo la povera gente o chi è naufrago". Lo dice all'AdnKronos Gregorio De Falco, il senatore dei Cinque Stelle espulso dal movimento, dopo l'ultima strage di migranti, con le decine di uomini morti al largo della Libia. Il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha puntato nelle scorse ore ha puntato il dito contro gli effetti ...

«A largo della Libia morte 117 Persone» Solo 3 naufraghi recuPerati e salvati : I migranti che si sono salvati sono rimasti in acqua tre ore prima di essere avvistati. recuperati da un elicottero della Marina italiana e portati a Lampedusa

"Saranno Isolani" - chi sono gli aspiranti naufraghi in viaggio Per l'Honduras con i vip : L'Isola dei Famosi 2019 parte il 24 gennaio su Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi. In Honduras vedremo naufragare Kaspar Capparoni, Jo Squillo, Ghezzal, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, le ...

Arriva Saranno Isolani 2019 : 10 aspiranti naufraghi Per un solo posto all'Isola : Due prove al giorno e quattro biglietti per l'Honduras. Tutto quello che c'è da sapere sul programma che precede l''Isola...

Il Paese in cui il Presidente del Consiglio si deve scusare Per aver salvato 10 naufraghi : L'assurdo video con il quale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è praticamente scusato di aver accettato di trasferire in Italia circa 10 migranti salvati dalle navi Sea Watch 3 e Sea Eye è il simbolo del momento che stiamo vivendo, in cui la politica continua a legittimare l'idea che dimostrarsi umani e solidali sia una vergogna.Continua a leggere

Capodanno in mare Per i 49 naufraghi di Sea Watch e Sea Eye : Nessuno ha risposto all'ultimo appello lanciato dalle Ong tedesche che chiedevano lo sbarco urgente dei migranti salvati a Natale. A nulla è servito anche l'intervento dell'agenzia Onu per i rifugiati ...

Migranti : appello Ong all'Ue Per i 49 naufraghi in mare : Da giorni vagano nel Mediterraneo a bordo delle navi tedesche di Sea Watch e Sea-Eye in cerca di un porto dove sbarcare - Occorre una soluzione al più presto e sicura di entrambe le operazioni di ...