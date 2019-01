Per Google siamo tutti Wikipedia Allora perché non ci paga?

Google al lavoro su una feature stile Face ID Per Android Q : Google sarebbe al lavoro su una funzionalità simile a Face ID di Apple che potrebbe fare il suo esordio con Android Q. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google al lavoro su una feature stile Face ID per Android Q proviene da TuttoAndroid.

Perché Facebook - Amazon e Google vogliono diventare una banca : Chiederemo un mutuo a Facebook? E il nostro conto corrente lo gestirà Amazon? O Google? Non è una ipotesi così remota come sembra, visto che in realtà i big della tecnologia stanno aprendo sempre più velocemente anche questo nuovo fronte: quello dei servizi bancari. Prima negli Stati Uniti e in Asia, adesso in Europa, aziende come Amazon, Facebook e Google chiedono licenze per trasferimenti monetari, pagamenti digitali e attività ...

Come evolvono i malware Per aggirare gli antivirus - sfruttando Google : Google (foto: Wired.it) La criminalità si evolve, a volte usando l’astuzia, a volte la tecnologia, a volte entrambe. Non è dunque strano che un paio delle più recenti minacce informatiche basino il loro funzionamento su un trucchetto tecnico e uno più psicologico. Al centro, però, lo stesso protagonista: Google. Il sistema C&C Forse saprete che una delle più ricorrenti e temibili minacce informatiche è il trojan, vale a dire un software ...

Il Google I/O 2019 si terrà - Per la quarta volta consecutiva - a Mountain View dal 7 al 9 maggio : L'undicesima edizione del Google I/O si avvicina e Big G, come ogni anno, stimola l'arguzia degli interessati sottoponendogli una serie di enigmi

Ecommerce - nella sfida ad Amazon Google Perde l'alleato Walmart : La catena di supermercati abbandona la piattaforma di Google per le vendite online. L'idea ora è di fare da sè consegne ed Ecommerce

Ecommerce - nella sfida ad Amazon Google Perde l’alleato Walmart : Walmart (Getty Images) Quello dell’Ecommerce è un mondo duro e competitivo, che vede costantemente lotte all’ultimo cliente o rivenditore. Lo sanno bene due colossi del settore come Amazon, la più importante piattaforma di shopping online, e Google, che con il suo servizio Shopping Actions ha lanciato la sfida alla compagnia di Jeff Bezos offrendo una modalità di acquisto di prodotti direttamente dal suo motore di ricerca. Ma da oggi l’azienda ...

Come configurare Google Authenticator Per ricevere codici di verifica : Google, per ottimizzare la protezione degli account, ha reso disponibile la verifica in due passaggi per qualsiasi account. Quest’ultima fa infatti uso di determinati codici che vi verranno inviati da Google, al momento del secondo passaggio, leggi di più...

Google assume un ingegnere Apple di alto livello Per il lancio del sistema oPerativo Google Fuchsia : La notizia più recente sul nuovo sistema operativo Google Fuchsia, che potrebbe sostituire Android, arriva da Bill Stevenson, un ingegnere Apple di alto livello il quale afferma, tramite un post su LinkedIn, che si unirà a Google per contribuire a introdurre il nuovo sistema operativo sul mercato.

Google introduce novità in Google My Business Per meglio connettere attività e potenziali clienti : Recentemente Google ha apportato alcuni aggiornamenti a Google My Business che ora permette di condividere le posizioni all'interno delle aree di servizio e le informazioni sull'attività tramite Google Maps e la Ricerca Google, in modo che il professionista possa essere trovato facilmente dalle persone alla ricerca di attività come la sua.

Per ora Google non lancerà un Pixel Watch : Stando alle ultime informazioni, la tecnologia venduta dal Gruppo Fossil a Google dovrebbe essere utilizzata per migliorare Wear OS

Google introduce nuovi pulsanti nella barra di formattazione di Gmail e propone un test Per riconoscere il phishing : Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità di Gmail sul Web relative alla finestra di composizione e una nuova opzione di download per i messaggi, mentre la sicurezza nelle email è stata presa in considerazione dall'unità Jigsaw di Google che ha pubblicato un quiz che mette alla prova le capacità degli utenti di identificare le email di phishing.

Google Pixel 3 XL Permette di regolare ISO e tempi di esposizione grazie a un modulo Magisk : Ora è possibile regolare ISO e tempi di esposizione (fino a 60 secondi) anche su Google Pixel 3 XL grazie a un modulo Magisk, ma è ovviamente necessario avere i permessi di root sbloccati.

Google pubblica la roadmap Per la transizione ad Hangouts Chat e Meet : prima tappa il 16 aprile : Ormai da tempo Google ha annunciato che Hangouts Chat e Meet rappresenteranno l'evoluzione di Hangouts "classico" per l'interazione tra i team

Come usare Google Pay Per pagare con Android : Dato che non volete portarvi dietro il portafogli, vi state chiedendo Come usare Google Pay per pagare con Android attraverso il vostro smartphone. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc in cui vi leggi di più...