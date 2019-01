Pattinaggio artistico | Europei 2019 | le pagelle dell’Italia | tutti oltre la sufficienza

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri dopo il bronzo “Il lavoro durante gli anni è stato finalmente premiato” : dopo il meraviglioso bronzo conquistato ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura, quest’anno andati in scena a Minsk, Charlène Guignard e Marco Fabbri sono intervenuti in conferenza stampa, commentando così il risultato: “Riteniamo che il lavoro svolto nel corso degli anni sia stato premiato e, naturalmente, siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato durante questa stagione. Abbiamo dovuto aspettare forse un po ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : il medagliere. Francia in vetta - Italia in quarta posizione : Dal 23 al 27 gennaio l’Arena sportiva situata a Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, certamente uno degli eventi clou dell’intera stagione sportiva. Di seguito il medagliere aggiornato nei piazzamenti dell’overall delle discipline disputatesi. IL MEDAGLIERE DEGLI Europei 2019 DI Pattinaggio ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : 26 gennaio. Guignard-Fabbri a caccia della medaglia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, oggi ultima giornata di gare a Minsk (Bielorussia). La rassegna continentale giunge alla conclusione con l’assegnazione degli ultimi due titoli, si preannuncia grandissimo spettacolo e non mancheranno le emozioni in un sabato tutto da vivere. Nella mattinata italiana andrà in scena il free skating maschile: il russo Mikhail Kolyada sembra lanciato verso ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019. Matteo Rizzo : “Terzo posto incredibile - che rimonta” : Giornata semplicemente leggendaria per l’Italia agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo riscrivendo la storia di questa disciplina al maschile. L’azzurro ha perfettamente interpretato il suo “Queen Medley”, ha eseguito un sublime quadruplo toe-loop e con lo stagionale di 165.67 punti (247.08 di totale) è riuscito a salire sul podio contro ogni ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Matteo Rizzo EPOCALE! Rimonta leggendaria - è bronzo! 6° un grande Daniel Grassl - oro a Fernandez! : Colpo grosso a Minsk. Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo maschile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella capitale bielorussa. Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi è stato protagonista di una Rimonta incredibile dal decimo posto, avvenuta grazie al nuovo programma pattinato sulle musiche dei Queen in cui ha ruotato, per la prima volta in carriera in una gara ...

Pattinaggio artistico oggi (26 gennaio) - Europei 2019 : programma - orari e tv. Le startlist e gli azzurri in gara : oggi sabato 26 gennaio si concludono gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, a Minsk (Bielorussia) termina la 101^ edizione della rassegna continentale e si assegneranno anche le ultime medaglie. Nella mattinata italiana andrà in scena il free skating maschile: il russo Mikhail Kolyada sembra lanciato verso l’oro ma se la dovrà vedere col connazionale Alexander Samarin, terzo lo spagnolo Javier Fernandez che cerca la rimonta per ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : clamoroso nel singolo femminile! Sofia Samodurova trionfa - Alina Zagitova in tilt : clamoroso in Bielorussia. Sofia Samodurova ha vinto nella specialità del singolo femminile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma a Minsk. La pattinatrice allenata da Alexei Mishin, arrivata alla rassegna continentale a causa del forfait di Elizaveta Tuktamyševa, è stata autrice di un programma perfetto, in cui ha atterrato elementi come triplo flip/triplo toeloop, triplo lutz, triplo rittberger e doppio ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA : 25 gennaio. Sofia Samodurova batte Alina Zaginova ed è Campionessa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, terza giornata (oggi venerdì 25 gennaio). Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di Minsk (Bielorussia), si entra nel vivo della rassegna continentale e si assegneranno le medaglie della competizione femminile. Alina Zagitova sembra essere lanciatissima verso la conquista della medaglia d’oro, la Campionessa Olimpica ha chiuso il corto al comando ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Charlene Guignard e Marco Fabbri - il podio è dietro l’angolo! Azzurri vicini alla medaglia - Papadakis-Cizeron dominanti : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono davvero a un passo dalla medaglia agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, la nostra coppia di danza ha confezionato una perfetta rhythm dance e a metà gara occupa saldamente la terza posizione con 79.05 punti (43.10 per la parte tecnica e 35.95 per i components). Gli Azzurri sono stati praticamente perfetti nel corso del loro programma corto, hanno ben pattinato sul ghiaccio di Minsk e hanno ottenuto il ...