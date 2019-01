Partorisce su una nave al largo della Sardegna | la mamma andava da Genova a Palermo

meteoweb.eu

: Dovrebbero togliere il bambino appena lo partorisce altrimenti poverino che vita farà con una madre del genere - bellonisilvana : Dovrebbero togliere il bambino appena lo partorisce altrimenti poverino che vita farà con una madre del genere - alexstarrynight : La cosa sconvolgente dovrebbe essere non il fatto che Loki sia pansessuale, ma che nella mitologia si trasforma in… - gian_antone : @AMPDEttorre @Rita_Pavone_ @franco_sala Se davvero pensi che ti manchi 'lo spazio che meriti' perché altri lo occup… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Non ce l’ha fatta ad aspettare di arrivare in porto: il bimbo ha deciso di nascere in mezzo al mare, a, sul traghetto ExcelsiorGnv in navigazione da. La neoe il neonato si trovano ora all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stati recuperati dagli uominiCapitaneria di Porto, che hanno raggiunto lacon un elicottero. E’ accaduto questa mattina, mentre l’imbarcazione si trovava vicino a Capo Ferrato, nellasud orientale. Gli uomini4/a Sezione Volo Elicotteri di Cagliari-Decimomannu con Elicottero Nemo 05 RIMB, con a bordo personale del 118, hanno raggiunto lae un aereo-soccorritore marittimo è stato calato a bordo del traghetto, grazie a un verricello, con un trasportino pediatrico e la barella. Dopo circa 40 minuti di operazioni il neonato, venuto alla luce poco più di ...