Parma-Spal 2-0 | risultato e diretta live

Parma-Spal 2-3 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 Francesca Soli/LaPresse ...

Parma-SPAL : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Parma-SPAL: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale 7′ Subito ammonito Kucka, complice un’entrata in ritardo su Fares 6′ Cross pericoloso di Scozzarella dall’out di destra, con la palla che termina nella parte alta della rete 4′ Da capire bene se la formazione ospite si sia schierata con un 4-4-2 o con il classico 3-5-2 3′ Buona cornice di pubblico presente allo stadio. Folta ...

Parma-Spal - le formazioni ufficiali : Parma-Spal, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha già dato importanti indicazioni dopo gli anticipi. Adesso le squadre in campo per le gare delle 15, partita interessante quella tra Parma e Spal, la squadra di D’Aversa punta la qualificazione in Europa League, quella di Semplici alla ricerca di punti per la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le ...

Parma-Spal : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Spal, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Dove vedere Parma-Spal in diretta streaming e TV : Parma-Spal: Dove vederla in diretta streaming e TV Dove vedere in diretta streaming Parma-Spal Derby emiliano quello che ci aspetta tra Parma e Spal. Il Parma, reduce da una buona vittoria per 2-1 contro l’Udinese, vuole aggiudicarsi lo scontro con i cugini della Spal. Questi ultimi vengono da una striscia non proprio positiva, alternando pareggi e sconfitte. Parma, una vittoria per ...

Parma-SPAL : diretta tv e streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Parma-SPAL: diretta tv e streaming, formazioni e cronaca in tempo reale In programma nella 21a giornata del campionato di Serie A 2018/2019 troviamo anche il sentito derby emiliano romagnolo Parma-SPAL, che si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Tardini di Parma. Match molto importante sia per i gialloblu che per i biancazzurri, che hanno entrambe lo stesso obiettivo comune, ovvero la permanenza nella massima ...

Parma-SPAL : pronostico - quote e probabili formazioni : Parma-SPAL: pronostico, quote e probabili formazioni Parma-SPAL si giocherà Domenica 27 Gennaio alle ore 15.00. La partita, valida per la 21a giornata di Serie A, sembra attualmente non avere un pronostico chiaro e definito. Il Parma di Semplici, che occupa il nono posto in classifica, sta portando avanti un percorso abbastanza altalenante, soprattutto nelle partite giocate in casa. Difatti la squadra può contare un numero di 3 vittorie, ...

Parma Spal : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Pagelle Parma-Spal - highlights e tabellino del match : Pagelle Parma Spal – Un solo precedente tra i due club, quello relativo al girone d’andata di questo campionato che ha visto il successo della Spal per 1-0, decisiva una magia di Antenucci. Come riporta Sky Sport tutti gli ultimi quattro derby emiliano-romagnoli in Serie A sono finiti in parità, tanti pareggi quanti nei precedenti 24. Tornando […] L'articolo Pagelle Parma-Spal, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Parma-Spal - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Ventunesima giornata della Serie A di calcio 2019, in cui il Parma di D’Aversa ospiterà quest’oggi allo Stadio Ennio Tardini la SPAL, per un derby dell’Emilia Romagna fondamentale soprattutto per i giallo-blu, a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle la zona rossa, e provare l’assalto alla zona che conta, soprattutto dopo il successo sull’Udinese della scorsa settimana. La gara sarà trasmessa in diretta ...

Parma - SPAL : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 27 gennaio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita. QUI Parma La formazione guidata da D'Aversa ...

Parma-Spal - probabili formazioni : preoccupa Stulac : PARMA SPAL probabili formazioni – Un solo precedente tra i due club, quello relativo al girone d’andata di questo campionato che ha visto il successo della Spal per 1-0, decisiva una magia di Antenucci. Come riporta Sky Sport tutti gli ultimi quattro derby emiliano-romagnoli in Serie A sono finiti in parità, tanti pareggi quanti nei […] L'articolo Parma-Spal, probabili formazioni: preoccupa Stulac proviene da Serie A News ...

Parma-Spal in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e probabili formazioni : Nuovo turno di gare nella Serie A di calcio 2019, precisamente il ventunesimo, in cui il Parma ospiterà allo Stadio Ennio Tardini la SPAL, per un derby dell’Emilia Romagna fondamentale soprattutto per i giallo-blu, a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle la zona rossa, e provare l’assalto alla zona che conta, soprattutto dopo il successo sull’Udinese della scorsa settimana. La gara sarà trasmessa in diretta in ...

Parma – Spal : un derby nel segno di Inglese : C’è grande interesse ed entusiasmo intorno al Parma. Il club dopo il fallimento è ripartito dalle categorie minori per ritornare